Clizia Incorvaia, sfoggia il costume che dovrebbe indossare una mamma: altro che bikini!

Clizia Incorvaia è indubbiamente un personaggio mediatico non solo molto famoso e amato ma anche assai chiacchierato. Ora un suo nuovo scatto in costume fa parlare a lungo sul Web.

L’ex signora Sarcina e da tempo compagna dell’affascinante Paolo Ciavarro con il quale ha messo al mondo il piccolo e bellissimo Gabriele, ancora una volta ha fatto centro. Del resto lei non è solo una donna molto intelligente e sagace ma anche una vera professionista ed esperta non solo del vasto mondo del Web in generale ma dei Social in particolare.

Non per nulla è da tempo un’influencer molto quotata. Ovviamente dopo la sua assai intensa esperienza all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, avvenuta quasi quattro anni fa, la sua fama è cresciuta a dismisura. Qui ha incontrato quel giovane uomo che le ha rubato il cuore e con il quale ha dimostrato di voler fare sul serio. Una convivenza, il trasferimento a Roma e un bel bebè.

Ovviamente stiamo parlando di Paolo che ha reso nonni per la prima volta papà Massimo e mamma Eleonora che sono letteralmente pazzi del loro nipotino che ha da poco compiuto il suo primo anno di vita. Clizia ha tenuto aggiornati. in maniera quasi costante, i suoi fan sulla sua gravidanza, così come sui primi giorni da neomamma.

Una super mamma

Gabriele non è tuttavia il suo primo figlio. Lei possiede già una figlia, la splendida Nina, nata nel corso del suo matrimonio con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Se con il suo celebre ex i rapporti non sono proprio ottimali, anche se come si sussurra in Rete, siano migliorati rispetto al passato, lei è comunque molto serena nel vedere che Paolo vada d’accordissimo con Nina.

La coppia è innamorata e complice più che mai. In molti sognano per loro un matrimonio da favola che al momento non è stato ancora organizzato. Quando ne hanno parlato a Verissimo hanno fatto chiaramente intendere entrambi che non è visto come qualcosa di imminente. Inoltre Paolo vuole chiedere la mano alla sua Clizia in una certa maniera, in vecchio stile.

La provocazione che piace

Ora sua dolce metà, che è una donna non solo bellissima e dotata di una fisicità da dieci e lode, ha voluto stupire e nel contempo fare divertire i suoi numerosissimi followers su Instagram con una bella provocazione tramite la pubblicazione di alcuni scatti che sono diventati in men che non si dica virali. Lei si mostra in primis con indosso un costume rosso intero. Poi ha cambiato.

Rieccola in versione super castigata con indosso un completo nero da bagno, con tanto di pantaloncini di media lunghezza e maglietta attillata e super coprente. Lei ha scherzato sul fatto che secondo molti utenti una mamma, dunque anche lei, dovrebbe vestirsi così per un tuffo in piscina. La provocazione ha divertito tantissimo e lei si è meritata una pioggia di immediati consensi.