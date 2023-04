Amici 22, ballerino eliminato ‘ripescato’ da Maria | Per lui la lietissima notizia e un colpo di scena per i fan

Amici, la sua meravigliosa ideatrice e conduttrice ha da poco preso una decisione molto importante e a tratti sconcertante. Il ballerino in questione non lascerà la scuola.

A partire da sabato 18 marzo 2023 è partita la nuova e assai attesa fase serale di Amici. Il padre di tutti i talent, oramai presenza fissa da moltissimi anni all’interno del vasto palinsesto delle Reti Mediaset, è sempre un autentico successo. Nel corso di ogni edizione ci permette di conoscere ad ampio raggio sia grandi talenti per quel che concerne il ballo e che il canto.

Molti ex partecipanti, sia che abbiano vinto o meno, sono diventati dei grandissimi professionisti e in certi casi delle vere e proprie star. Alcune volte sono anche tornati a far visita alla loro pigmaliona, che hanno definito come una seconda mamma, sia per ospitate che per svolgere il ruolo di coach e/o di stretti collaboratori.

Chiaramente tutto ciò ha riempito e riempie tutt’ora il cuore di gioia e di un pizzico di sano orgoglio alla splendida Queen Mary. Lei tra l’altro sceglie personalmente, insieme al suo fidato e consolidato team lavorativo, i concorrenti del suo talent, così come per per quel che riguarda le altre sue numerose e seguitissime trasmissioni.

Le novità di Amici nella sua nuova edizione

Amici quest’anno ha visto un bel cambiamento per quel che concerne la giuria, che per l’appunto giudica i concorrenti nella fase serale e finale del programma. A rivestire il ruolo di giurati sono Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e il camaleontico Cristiano Malgioglio, giunto direttamente da Tale E Quale Show e Tali E Quali, trasmissioni di immenso successo, condotte da Carlo Conti su Rai Uno.

Tuttavia in questa fase, che è molto tenuta in considerazione dagli allievi, avvengono svariate eliminazioni che sovente lasciano il classico amato in bocca non solo agli insegnanti e ai fan della trasmissione, ma anche alla stessa conduttrice. Ora Maria ha preso un’importantissima assai delicata decisone in merito, che riguarda un ballerino. Per lei non deve abbandonare in alcun modo la scuola. In che senso?

Il ballerino non lascerà la scuola

La vedova Costanzo ha offerto ad Alessio Cavaliere un posto, decisamente prestigioso, tra il corpo di ballo professionista proprio ad Amici. Chiaramente non sappiamo se il giovane abbia intenzione di accettare o meno l’offerta. Lui, dal canto suo, subito dopo l’eliminazione ha candidamente confessato: “Sono già contento di essere arrivato fino qui, sono cresciuto molto artisticamente e individualmente. Ringrazio tutti i miei compagni per avermi accolto sin sa subito”.

Ricordiamo per dovere assoluto di cronaca che Alessio è uscito nel corso del più recente appuntamento del serale di Amici dopo il confronto con il suo collega e amico Mattia Zenzola. Tra l’altro Cavaliere ha ampiamente dimostrato di essere anche molto amato dal grande pubblico. Ed è indubbiamente anche per tale motivo che Queen Mary lo vuole ancora all’interno del suo talent, ma in un’altra veste.