Meghan Markle ha schiacciato sia Kate che Camilla: con un colpo solo ha reso le due nobildonne verdi di rabbia

Ennesimo colpo basso senza precedenti è quello che Meghan Markle ha inflitto a Kate Middleton e a Camilla, le quali non sanno come uscire da questa ondata di sconfitta e vergogna che le ha colpite.

Meghan Markle ha schiacciato sia la cognata Kate Middleton sia la suocera Camilla con uno dei suoi soliti “trucchetti”. L’ennesimo colpo basso senza precedenti che la Duchessa del Sussex ha sferrato contro la Royal Family. Se la sua idea era quella di fare ammenda, sicuramente questa non è la strada corretta.

Se la Regina Elisabetta fosse ancora viva probabilmente le cose sarebbero state diverse, in quanto non avrebbe mai permesso che suo nipote Harry e sua moglie Meghan, commettessero delle azioni che vengono considerate da tutta l’Inghilterra motivo di imbarazzo e rancore.

Toccata e fuga per Harry

Come è stato già annunciato qualche giorno fa, Harry ha confermato la sua presenza per il 6 maggio, giorno in cui si celebrerà l’incoronazione del padre, Re Carlo III. Ovviamente Harry viaggerà leggero, senza moglie e figli, i quali lo aspetteranno in California. Meghan non ha intenzione di saltare i festeggiamenti per il quarto compleanno del piccolo Archie, il cui giorno coincide proprio con il lieto evento del nonno.

Così come è stato confermato, il Duca di Sussex parteciperà solo all’incoronazione del padre, ma non andrà al concerto previsto per la fine della cerimonia. Subito dopo l’evento tornerà da Meghan Markle e dai suoi figli, con i quali festeggerà il compleanno tardivo del suo primogenito. Pare che questa notizia non abbia generato molto dispiacere alla Royal Family, i quali, a parte Carlo, pare non siano molto felici della presenza del figlio più piccolo di Lady Diana.

Nessuno quindi dovrà più preoccuparsi di poter capitare vicino ad Harry durante i festeggiamenti del 6 maggio, in quanto il giovane rampollo sarà già su di un aereo verso casa. Pare che questa scelta sia stata dettata anche dal fatto che ad Harry siano state tolte le guardie del corpo e quindi il figlio di Carlo non si sentirebbe per niente sicuro a rimanere a Palazzo più del necessario.

Meghan un passo avanti da Kate e Camilla

Meghan Markle ha schiacciato sia Kate che Camilla per quanto riguarda l’outfit che sfoggia con orgoglio. Il suo vestito è stato considerato il più bello di tutti. Il colpo basso risale a tempi passati, quando ancora nella Royal Family non c’erano tutti questi litigi, quando ancora William e Harry si consideravano fratelli e quando ancora non era scoppiato tutto lo scandalo Netflix e Spare.

Re Carlo III ha scelto la foto della sua incoronazione. Lo scatto raffigura Carlo e tutti i membri della sua famiglia in posa, sorridenti e ancora incuranti (forse non tutti) di tutto quello che sarebbe successo di lì a qualche mese. In molti sostengono che la scelta di Re Carlo III sia un chiaro segno di richiesta di pace tra i suoi figli, altri pensano che sia solo una decisione di marketing, guadagnando di più dai souvenir. Ad ogni modo, il 6 maggio è alle porte e finalmente vedremo cosa succederà e come verrà accolto Harry quando tornerà a Casa.