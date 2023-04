Marco Predolin e la squalifica pesantissima: addio al reality sul più bello | Per lui non c’è stato nulla da fare

Marco Predolin, squalifica molto pesante e sconcertante per il noto conduttore. L’addio al noto reality.

Per tantissimi anni Predolin ci ha fatto divertire ed emozionare con il suo seguitissimo Gioco delle coppie. Ha poi lavorato ad altri programmi per poi occuparsi di televendite. Pian piano è uscito di scena, lasciando il classico amaro in bocca ai suoi numerosi estimatori che sono ancora oggi assai numerosi.

Uomo dal fascino ipnotico, ha infranto non pochi cuori nel corso della sua carriera. In passato ha fatto parlare, nonché assai discutere, per la sua liason con Michelle Hunziker, oggi considerata una delle showgirl più amate e apprezzate in assoluto nel nostro Paese. Ciò che fece scalpore è il fatto che quando i due hanno avuto la loro relazione, lei fosse ancora minorenne, in quanto diciassettenne.

Furono pubblicate dai giornali foto di coppia durante una loro splendida vacanza al caldo e poi ben presto l’idillio finì. Lui raccontò di quel periodo e del fatto che lei di lì a poco avrebbe conosciuto colui che sarebbe poi divenuto il suo primo marito. Stiamo chiaramente parlando id Eros Ramazzotti, con il quale ha messo al mondo Aurora, che li ha resi per la prima volta nonni soltanto qualche giorno fa.

La nuova avventura di Predolin

Attualmente Predolin non ha alcuna intenzione di tornare sull’argomento, che per lui è bello che sepolto. Ora come ora è impegnato in una nuova avventura professionale, ovvero quello di naufrago a Honduras. L’Isola è appena tornata in prime time su Canale 5 con una nuova e attesa edizione che vede al suo timone a livello di conduzione sempre la mitica Ilary Blasi.

Come inviato ritroviamo il bravo Alvin, mentre come opinionista in studio non figura più Nicola Savino ma Enrico Papi. Ad affiancarlo l’immancabile Vladimir Luxuria. Tuttavia Predolin ha già partecipato, per la verità svariati anni fa, a un altro reality molto seguito e assai chiacchierato.

Il precedente di Predolin al GF Vip

Stiamo parlando del GF Vip. Lui partecipò esattamente alla seconda edizione e fu squalificato in seguito alla pronuncia di una bestemmia, che secondo il regolamento obbliga il concorrente che la pronuncia a uscire immediatamente dal gioco. Lui prese molto male l’uscita di scena e le sue dichiarazioni in merito diventarono in men che non si dica virali in Rete.

Tuttavia ora questa è acqua passata, sebbene Marco abbia già messo in luce il suo carattere fumantino nei confronti degli altri naufraghi. Lo ha fatto subito dopo il momento della nomine nel corso della prima puntata dell’Isola dove è stato nominato da ben 5 donne. Rischia dunque di dover già concludere a stretto giro la sua esperienza a Honduras.