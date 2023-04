Ilary Blasi, zittisce tutti (compreso Francesco Totti): la foto è una chiara e velenosa frecciatina

Ilary Blasi, la meravigliosa conduttrice romana, zittisce tutti quanti, compreso il suo celebre ex marito. Lo scatto parla chiaro.

L’artista è tornata negli scorsi giorni, ovviamente per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, saldamente al timone dell’ Isola dei Famosi. Per farlo alla grande ha deciso di provvedere a dare una rinfrescatina alle sue chiome, mostrandole più vaporose. Outfit grintoso e aria sbarazzina, così si è mostrata in video l’ex signora Totti.

Soltanto qualche giorno prima ci aveva fatto sorridere a Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5, condotto dalla sua cara amica Silvia Toffanin, apprendo più bella, solare e raggiante per mai. Ciò ha scaldato il cuore dei suoi fan che l’hanno vista soffrire moltissimo per la fine del suo lungo matrimonio con il Pupone.

Con lui aveva messo al mondo ben tre figli, quali Christian e Chanel, oggi adolescenti e bei grandicelli, e la piccola Isabel che ha da poco compiuto 7 anni. I ragazzi vivranno, come ha stabilito il giudice in tribunale, con la loro bellissima e celebre mamma nella casa dell’Eur.

Oggi è al top

Ilary riceverà anche un assegno mensile da parte del suo ex consorte della bellezza di 12.500 euro per il mantenimento dei figli. Per se non avrà nient’altro a livello di mantenimento, anche perché lei non l’aveva chiesto. Del resto lei è una grandissima professionista e una delle conduttrici di maggior punta delle Reti Mediaset.

Si è sempre battuta per la sua indipendenza ed è riuscita ben presto a dimostrare di non essere solo molto bella e dotata di una fisicità decisamente notevole, ma anche del vero talento. Oggi si sente appagata. La felicità ha fatto nuovamente capolino all’interno della sua vita e lei è più bella e in forma che mai, oltre che a zittire il potente chiacchiericcio che aleggia attorno a lei.

Zittisce le chiacchiere con uno scatto

Con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller va tutto alla grande. I due sono complici e innamoratissimi. Inoltre ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia oltre che presso gli amici più cari. Insomma. fanno davvero sul serio. Ciò ha reso chiaramente molto felici i fan della Blasi che li fa sognare non solo in Tv ma anche sui Social dove è molto attiva.

Lo scatto, caricato in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove lei zittisce chi la guarda, possiede indubbiamente un grande significato. Lei ora è serena e si sente appagata sia sul fronte professionale che sentimentale. Sta bene e non vuole più soffrire. E allora dice stop alle chiacchiere e sì alla vita vera.