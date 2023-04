Amadeus, la notizia che aspettava con ansia: finalmente ce l’ha fatta

Amadeus è scioccato, veramente non se l’aspettava proprio. Dopo tanto, la notizia che aspettava con ansia è arrivata, è ufficiale finalmente ce l’ha fatta! Nulla sarà più come prima, speriamo solo che questo avvenimento non lo cambi in peggio.

Amadeus ormai pare riuscire ad ottenere tutto quello che si mette in testa, con passione e tenacia, si prefigge un obiettivo e un passetto alla volta, riesce ad arrivare sempre al traguardo. Speriamo che dopo questa notizia che ha ricevuto, non si monti troppo la testa e non cambi totalmente, anche perché i suoi ammiratori lo adorano proprio per il suo modo di essere.

Amadeus e il suo programma storico

Il noto conduttore Amadeus, dopo la sua ennesima esperienza con Sanremo, ha deciso di tornare alla “normalità”, mettendo da parte per qualche tempo l’Ariston e concentrandosi sulla sua vita lavorativa. Ecco che il conduttore riporta in vita il suo storico programma, Affari tuoi, il quale manda in aspettativa, almeno per il momento, I soliti ignoti.

Anche se le regole all’apparenza sono le stesse, i pacchi, i concorrenti, ecc., le novità non mancano dal colore dei contenitori alla Regione fortunata. Ovviamente dopo essersi modernizzato a tutti gli effetti, grazie a Chiara Ferragni che gli ha creato il suo primo profilo social, Amadeus ha deciso di rottamare la cornetta storica e da adesso in poi il Dottore le sue offerte gliele farà sul nuovo smartphone della trasmissione.

Amadeus festeggia questo importante traguardo

Amadeus è elettrizzato dopo la straordinaria notizia che gli hanno comunicato, finalmente ce l’ha fatta. Infatti, il suo Affari tuoi, del tutto inaspettatamente ha battuto con ben due punti di share, il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia. Se il primo giorno di trasmissione del gioco dei pacchi, gli ascolti erano tutti per la Rai, in quanto Ama ha vinto contro Paperissima Sprint con uno share del 23.38%, per Striscia le cose non erano così scontate.

Invece, del tutto inaspettatamente, con uno share del 21.47% e con un numero di spettatori pari a 4milioni 617mila, Amadeus con Affari tuoi della Rai ha battuto uno dei programmi di punta di Mediaset grazie a quei 2 punti di share di vantaggio. Infatti, Striscia la Notizia aveva totalizzato uno share del 19.86%, con un numero di spettatori di 4milioni 262mila.