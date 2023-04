“Si è autoinvitata”: Valeria Marini è entrata a gamba tesa in studio | Il pubblico è rimasto di sasso

Pare che Valeria Marini si sia autoinvitata in un programma televisivo della Rai. Su Twitter sta circolando la notizia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Valeria Marini è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Roma il 16 maggio 1967, è una soubrette, attrice e imprenditrice. Ha ottenuto un grande successo negli anni novanta grazie al Bagaglino. Si è cimentata anche nella conduzione del 47° Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica In e i Raccomandati.

Si è messa alla prova in vari reality e tra questi si possono menzionare il Grande Fratello Vip (ha partecipato a tre edizioni) e Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. I telespettatori ricorderanno senza dubbio i battibecchi con Cristiano Malgioglio.

Nel corso della sua carriera si è dedicata anche alla recitazione e parallelamente all’attività di stilista e produttrice cinematografica. Inoltre ha realizzato diversi calendari ed è stata protagonista del gossip per alcune sue relazioni. Ultimamente ha voluto provare una nuova esperienza televisiva per la gioia dei fan.

Il programma televisivo in questione è Il cavaliere mascherato condotto da Milly Carlucci. La Marini ha partecipato indossando il costume di uno scoiattolo nero. Quando doveva mostrarsi al pubblico non l’ha fatto e così per un attimo è calato il gelo nello studio. La conduttrice non ha saputo gestire il momento fino a quando la showgirl è tornata dietro le quinte. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

“Vuole sedersi in giuria”

In poche parole dietro le quinte è accaduto un piccolo imprevisto secondo quanto riportato da Dagospia. Valeria Marini, che per tante puntate si è nascosta con la maschera dello scoiattolo, è stata eliminata. Sul sito è stato spiegato che “avrebbe preteso di sistemarsi prima di svelarsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto“.

Poi si può continuare a leggere: “Come accade in questi casi, c’è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri…la diva è semplicemente tornata in scena, ha tolto la maschera e…vissero tutti felici e contenti”. Tuttavia pare che sarà presente nella puntata finale perché si è autoinvitata nella finale.

“Chiedo di essere vicino a loro”

Stando alla fonte attendibile, si dice che la Marini si sarebbe arrabbiata dietro le quinte. Nessuno lo avrebbe mai immaginato, dal momento che si è ripresentata sul palco con un sorriso radioso.

Prima di salutare, ha colto l’occasione per fare una richiesta alla conduttrice: “Ringrazio per questa bellissima esperienza, ringrazio questa giuria…La prossima puntata chiedo di essere lì vicino a loro. Grazie al pubblico. Baci stellari”. Di conseguenza su Twitter è stato realizzato il simpatico tweet.