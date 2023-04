Rai, programma chiuso all’improvviso: il motivo è il tristissimo lutto | Lacrime a fiumi

Rai, cattive notizie per un nuovo programma dell’Azienda di Viale Mazzini. Il motivo della chiusura anticipata è davvero drammatico.

Nuovo fulmine a ciel sereno per l’Azienda di Viale Mazzini. Memori del detto che non tute le ciambelle riescono col buco, un programma, da poco andato in onda, ha già chiuso con largo anticipo i battenti. Non ha ottenuto, nemmeno lontanamente, i risultati sognati. Nonostante alla conduzione ci fosse un artista molto amato e apprezzato dal grande pubblico di ogni età, i dati di share sono stati deludenti.

Come conduttore non ha una grandissima esperienza ma in ogni caso ha ampiamente dimostrato di avere tutte quante le carte in regola per poterlo fare anche in prime time su Rai Uno. Lui è un cantautore con all’attivo album e canzoni di grandissimo successo diventate, in quasi tutti i casi, autentici tormentoni.

Sta lavorando a nuovi ed entusiasmanti live e ha vinto due volte il prestigioso Festival di Sanremo. La prima nella sezione Nuove Proposte e la seconda nei Big. Successivamente ci ha nuovamente partecipato e ha sfiorato ancora la vittoria. Inoltre è un uomo molto affascinante e seguitissimo sui Social, dove, quando i suoi numerosi impegni, sia professionali che privati lo consentono, ama mantenere un contatto diretto coi suoi estimatori.

Lo scorso anno non era da solo

Sorridente, solare e dotato di parlantina sciolta, sa anche come mordere in maniera impeccabile il palcoscenico. Ed è certamente anche grazie a questo suo importante x-factor che è riuscito, in men che non si dica, a conquistare i favori del pubblico. Nonostante ciò il programma, da lui stesso ideato, non solo dedicato al mondo della musica, ma anche alla Natura, non ha convinto.

Lo scorso anno lo ha condotto per un sola puntata, andata in onda in prime time sempre sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini. Tuttavia quella volta non era da solo, bensì affiancato da una meravigliosa conduttrice, definibile a buona ragione come una delle regine della Rai. Da tempo lei è al timone di un seguitissimo contenitore domenicale. Di chi stiamo parlando?

Il motivo della mancata nuova messa in onda

La conduttrice in questione è Francesca Fialdini, mentre il conduttore, o meglio il cantautore con la passione per la conduzione, è il carismatico Francesco Gabbani. Quest’anno gli era stata affidata la conduzione in solitaria per ben due puntate dello show Ci Vuole Un Fiore. Tuttavia la seconda è stata per il momento annullata all’interno del palinsesto di Rai Uno.

Questo non per via dei bassi ascolti ottenuti, ma per un motivo molto più grave. Si tratta della tragica scomparsa dell’adorato figlio di Roberto Vecchioni, uno dei più grandi ospiti della seconda e conclusiva puntata di Ci Vuole Un Fiore 2023. Per rispetto la messa in onda di quest’ ultima è slittata, a quanto pare al mese di giugno. Al suo posto andrà la replica della fiction Sorelle Per Sempre.