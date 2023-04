Stefano De Martino torna dalla sua vecchia conoscenza: Belen dovrà rassegnarsi purtroppo

Belen Rodriguez dovrà rassegnarsi all’idea di rivedere Stefano De Martino accanto a una vecchia conoscenza. Probabilmente non gradirà ciò che a breve diventerà di dominio pubblico.

Da quando si sono incontrati nello studio di Amici di Maria De Filippi, Belen e Stefano sono stati al centro del gossip per la loro altalenante storia d’amore. In quel periodo sono usciti allo scoperto dandosi un bacio passionale al termine di un ballo. Cosa che non fu gradita, dato che lui era fidanzato con Emma Marrone. Per questo motivo non ebbero più la possibilità di esibirisi.

Dopo un po’ convolarono a nozze e nacque il figlio Santiago. Purtroppo le loro strade si separarono (probabilmente a causa di un tradimento di lui mai confermato), dunque lei ha permesso ad Andrea Iannone di avvicinarsi per poi conquistarla. Eppure Belen non ha esitato a fare un passo indietro per tornare da Stefano.

Anche il secondo tentativo è risultato inutile. Lui si è dedicato al lavoro portando avanti dei flirt di poco conto mentre lei è stata legata ad Antonino Spinalbese (da poco reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 7) che ha reso padre di Luna Marie.

Gli italiani hanno sempre sperato in un loro ritorno e ora sono stati ampiamente accontentati. Belen e Stefano hanno raggiunto finalmente un equilibrio. In queste ore sul web una notizia potrebbe mettere in crisi ciò che hanno costruito con tanta devozione e impegno? Andiamo a scoprirlo.

Una vecchia amicizia pericolosa?

Per Stefano è un periodo d’oro da un punto di vista professionale. Ha lasciato il mondo della danza per dedicarsi alla conduzione. Si è messo alla prova a Made in Sud e Stasera tutto è possibile, ottenendo grandi consensi dal pubblico della Rai. Adesso per lui ci sarà una nuova avventura televisiva e avrà accanto una vecchia amica. Lei è Andrea Delogu.

Insieme condurranno Tim Summer Hits 2023 in onda su Rai 2 con 6 imperdibili puntate il martedì sera. Andando nello specifico, faranno compagnia agli italiani dal 20 giugno fino al 25 luglio. Un’altra soddisfazione da aggiungere alle altre della sua carriera, se non fosse per il fatto che Belen potrebbe essere infastidita dalla presenza di colei che lo spalleggerà.

“E’ un amico vero”

Belen può stare tranquilla perché fra i due futuri conduttori dell’evento canoro estivo sono grandi amici. Lo ha confermato Andrea durante un’intervista: “Voglio molto bene, parliamo per ore al telefono di lavoro perché facciamo lo stesso mestiere. E’ un amico vero”.

Ha aggiunto che quando ha divorziato dall’ex marito Francesco Montanari Stefano è stato molto presente. Questo non ha fatto altro che rafforzare ancor di più il loro rapporto.