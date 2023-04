“Mi spoglierò sempre di più”: Elodie lo ammette senza mezze misure | Iannone pazzo di gelosia

Elodie Di Patrizi, la splendida ex star di Amici di Maria De Filippi, lancia una fortissima provocazione. Quale? Quella di spogliarsi di più. I suoi fan sono sbalorditi.

È passato ormai molto tempo da quando una giovanissima e timidissima Elodie Di Patrizi ha fatto capolino nella prestigiosa scuola di Amici. Allora si era mostrata ai numerosi telespettatori e addetti ai lavori con i capelli corti e rosa. Incline alla commozione, pareva anche insicura della sue doti canore, che erano invece già elevatissime.

Non vinse quell’edizione che vide difatti trionfare l’amico Sergio Sylvestre. Tuttavia da allora per lei si sono aperte le porte del vasto mondo delle sette note e dello spettacolo in generale. Ha pubblicato un EP e poi svariati album con tante canzoni che sono diventate autentici successi e vere hit.

Non sono nemmeno mancate collaborazioni prestigiose e svariate partecipazioni al Festival Di Sanremo. Alla kermesse per la verità non solo ha partecipato in qualità di concorrente, ma anche di co-conduttrice. Elodie, con il passare del tempo, è diventata un personaggio mediatico a tuttotondo sempre più amato e chiacchierato, anche per via della sua vita privata, che tale non riesce mai a restare.

Il nuovo amore di Elodie

Dopo la fine della sua lunga relazione con Marracash, fa coppia fissa con lo sportivo Andrea Iannone, storico ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. L’artista romana è cresciuta tantissimo anche a livello umano . Oggi è una donna bellissima e sensuale, nonché sicura di sé e del suo talento. Possiede inoltre un fascino magnetico e una fisicità davvero notevole.

Sa ballare e muoversi con grazia e come una sensuale pantera. Dulcis in fundo è fortemente in grado di mordere il palcoscenico quando si esibisce. Sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ammalia gli estimatori sia con foto che con video dove mette in risalto la sua femminilità e il suo fisico da urlo. Ed è per tale motivo che è pure criticata da alcuni utenti che vorrebbero che si denudasse di meno. La sua replica non non si è lasciata attendere ed è stata da manuale.

Elodie risponde per le rime

Elodie, essendo sotto sotto una grandissima provocatrice, ha fatto sapere, durante una sua recente intervista, a costoro che ha tutta l’intenzione di spogliarsi ancora di più. Lei è per la libertà assoluta individuale, purché non si faccia nulla di male a sé stessi e/o agli altri. I suoi fan sono rimasti basiti da queste sue parole, decisamente piccanti.

Tuttavia quelli della prima ora e che la seguono con maggior attenzione sanno anche che lei ama molto stupire. Dunque anche nello spogliarsi usa moltissima grazia. E ora ci si chiede che cosa penserà di tale affermazione il suo affascinante compagno, con il quale l’amore va a gonfie vele. Non per nulla si mormora che i fiori d’arancio non siano poi così lontani.