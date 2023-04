Hai mai visto la figlia di Milly Carlucci? È molto più bella della mamma, peccato che non la conoscano in tanti

Milly Carlucci, l’amatissima conduttrice dell’Azienda di Viale Mazzini vincente non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Avete mai visto la sua bellissima figlia Angelica?

Dopo averci fatto compagnia a partire dal tardo autunno fino all’antivigilia di Natale con l’edizione 2022 di Ballando Con le Stelle, la splendida Milly Carlucci è tornata di recente in prime time su Rai Uno per farci divertire. Lo ha fatto con la nuova edizione del Cantante Mascherato, che ha potuto contare a questo giro su alcune accattivanti novità.

La prima è stata quella dell’inserimento della figura del Mascherato Per Una Notte, che varia in ogni singola puntata. Ovviamente quest’ultima si rifà a quella ben più celebre del Ballerino per Una Notte presente a Ballando. Altro importante cambiamento si è visto all’interno dell’agguerrita e assai frizzante giuria.

Difatti agli storici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si sono aggiunti la camaleontica Iva Zanicchi, la meravigliosa Serena Bortone e il mitico Christian De Sica. Il programma però quest’anno si è dovuto scontrare a livello di ascolto con un altro molto seguito da italiani di ogni età. Stiamo parlando di Amici e in particolar modo della sua attesa fase serale.

Vincente anche nella vita privata

Maria De Filippi, dati alla mano, ha praticamente quasi sempre clamorosamente battuto in tale direzione la conduttrice di Rai Uno, che tuttavia non si è affatto persa d’animo e ha continuato a proporre ai suoi estimatori uno show decisamente degno di nota. Lei è del resto un’immensa professionista con alle spalle un curriculum di massimo rispetto. Nonostante ciò è riuscita a trovare il tempo per crearsi una bellissima famiglia.

Sposata da tantissimo tempo con l’affascinante Angelo Donati, un brillante e vincente ingegnere, è mamma di due splendidi giovani, quali Patrick e Angelica. Il primo svolge il lavoro da manager ed è molto legato non solo alla sua tanto celebre mamma ma anche alla sua sorella maggiore. Quest’ultima, nonostante sia dotata di una bellezza fuori dal comune e di una fisicità da 10 e lode, ha deciso di non operare nel mondo dello spettacolo. Ma l’avete mai vista? Alta, slanciata, con il capelli lunghi, castani scuri e con il viso identico a quello di Milly.

Angelica, la sua bellissima primogenita

Nonostante la somiglianza fisica tra le due sia piuttosto notevole, Angelica ha deciso di non seguire le orme della mamma, ma quelle paterne a livello professionale, optando per studi compiuti a Roma, Londra e Oxford. Il campo? Quello del vasto mondo immobiliare. In nome del suo talento e del suo coraggio, nonché della sua ingente preparazione, la donna è pure diventata imprenditrice, fondando nel 2012 la Donati Immobiliare Group.

In tempi recenti è entrata anche nel CDA di Terna, la società operatrice delle Reti di trasmissione dell’energia elettrica. Inoltre, pur essendo molto giovane, dal momento che è nata nel 1986, è entrata nel giro di nomine ordinato dal Governo e collaborerà con Giuseppina Di Foggia, la nuova amministratrice delegata, nonché prima donna alla guida di una grande società quotata di Stato.