Riuscite a riconoscere questa bambina? Oggi è una delle conduttrici più amate (e odiate) in assoluto

Qui era solo una bambina dall’aria birichina. Oggi è una delle conduttrici più amate dagli italiani, nonché una vera e autentica star. L’avete riconosciuta?

Una fotografia dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord, che è una vera coccola per l’anima fin dal primo fugace sguardo che le si dona. Si tratta assolutamente di uno scatto non digitale, che oggi letteralmente spopolano ovunque, bensì analogico. Pertanto appartiene di certo al classico album di famiglia, gelosamente conservato nelle proprie case.

Tra l’altro, durante il primo estenuante lockdown del 2020, molte persone, sia vip che comuni, avevano preso l’abitudine di sfogliarlo con attenzione e di mostrare alcune foto contenute in esso, per la maggior parte inedite, sui propri profili Social. Un’abitudine che tuttavia non si è ancora persa e che molte mettono in atto in occasione di compleanni o comunque di momenti per loro speciali.

Nella foto in questione, dalla pellicola color seppia, possiamo ammirare una bambina, dai capelli di media lunghezza lisci, e tenuti fermi da un lato da alcune deliziose mollettine. Ha uno sguardo birichino, sorride e ha gli occhi vivaci. Guarda in camera ed è felice di essere immortalata in questa fotografia.

Una bambina che oggi è cresciuta molo bene

Osservandola con attenzione si possono notare in lei quei lineamenti e quella bellezza allora ancora acerba che poi l’hanno contraddistinta nel corso del tempo. Da allora sono trascorsi moltissimi anni . Quella bimba è divenuta non solo mamma, ma anche una nonna, assai di recente. Nonostante abbia ampiamente superato i 60 anni di età, non ha nulla da invidiare a una 40enne di oggi.

Per lei il tempo sembra essersi fermato. Non per nulla è bellissima, sensuale e possiede una fisicità da 10 e lode. Il merito? Sicuramente di Madre Natura, che è stata molto generosa con lei, ma anche di una dieta sana ed equilibrata e di tanto movimento. Attualmente è ritornata a lavorare a Teatro, il suo grande amore, pur non lasciando la TV e il suo amatissimo e storico rotocalco. Chi è?

La bellissima e grintosa Barbara D’Urso

È la meravigliosa Barbara D’Urso, regina indiscussa delle Reti Mediaset insieme alle divine Maria De Filippi e Silvia Toffanin. L’artista campana è oggi al timone di Pomeriggio Cinque, che conduce ormai da diversi anni. Non la troviamo più a farci compagnia la domenica pomeriggio, né tanto meno la sera, ma lei non si è comunque persa d’animo e appare in TV sempre più bella e grintosa che mai.

Anche il fatto di non riuscire quasi mai a vincere lo scontro a livello di share con il collega Albero Matano e La Vita In Diretta l’ha mai rattristata più di tanto. Lei è felice per l’amore fortissimo che i suoi fan, compresi quelli della prima ora, le dimostrano ogni giorno, non solo seguendola dal lunedì al venerdì a Pomeriggio Cinque, ma anche sui Social. Ora poi che è pure nonna la sua gioia è salita alle stelle.