La casa di Carlo Conti sembra il castello delle fiabe: quella della Clerici nel bosco sembra una mansarda in confronto

Carlo Conti, sapete dove risiede con la sua famiglia l’amatissimo conduttore toscano? In un vero e proprio castello, niente a che vedere con la collega Antonella Clerici.

Per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, Carlo Conti sta per tornare in prime time su Rai Uno con una nuovissima edizione de I Migliori Anni per farci ballare, cantare e divertire coi nostri cari. Il migliore amico di Maria De Filippi, che anche nel corso di questa stagione televisiva, ha condotto impeccabilmente sia Tale E Quale Show che Tali E Quali, è una punta di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini.

Simpatico e super preparato, sa molto bene come tenere incollati al Piccolo Schermo i telespettatori, proponendo loro trasmissioni degne di nota e affiancandosi sempre a grandi professionisti. Tuttavia Carlo in passato è anche stato molto chiacchierato per via del suo privato. In particolare lo è stato per la sua storia d’amore, conclusasi da molti anni ormai, con la bellissima Roberta Morise.

Si era anche parlato di matrimonio, ma poi i due hanno improvvisamente annunciato l’addio. Carlo ha poi trovato l’amore della sua vita nella costumista Francesca Vaccaro, che lo ha anche fatto diventare papà di Matteo, nato nel 2014. Conti ha deciso di abitare con la moglie e il figlio nella sua amata città di Firenze.

La Torre in cui visse Carlo

Fino a poco tempo fa aveva preso dimora presso la Torre Dei Ramaglianti, che è una delle torri più famose del capoluogo toscano. È sita a Borgo San Giacomo e non lontano dal prestigioso Ponte Vecchio. Si tratta di un’antica costruzione medievale che conserva ancora oggi molte caratteristiche della struttura primitiva, come le facciate in pietra viva, le rarissime finestre e il portone d’ingresso squisitamente a doppio arco.

Per acquistarla il conduttore aveva partecipato nel 2009 a un’asta immobiliare, organizzata dal comune di Fiesole. Dopo aver comprato la casa e aver sborsato la cifra di 904.000 euro, ha iniziato a viverci con i suoi cari. Tuttavia oggi pare che Carlo non viva più lì, sebbene non abbia mai lasciato in alcun modo la sua adorata Firenze, sebbene non abiti propriamente in centro.

Oggi ha cambiato casa

Ciò possiamo affermarlo grazie ad una serie di foto che lo stesso ha pubblicato sui Social, dove si intravedono un arredamento particolarmente moderno in toni chiari e eleganti e raffinati e una pavimentazione in parquet scuro. Si tratta di una casa molto luminosa grazie alla luce naturale che riesce a entrare in maniera abbondante e puntuale dall’esterno.

Inoltre, per l’immensa gioia, soprattutto del suo Matteo, la casa è circondata da tantissimo verde, che è un vero toccasana non solo per gli occhi, ma anche per il cuore e per l’anima. Per questo si avvicina molto a quella sita nel bosco della collega e amica Antonella Clerici, che si è detta molto soddisfatta di questo nuovo cambio di vita e soprattutto di dimora.