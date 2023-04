“L’ho cacciato di casa”: Francesco Facchinetti messo alla porta | Comportamento inaccettabile

Francesco Facchinetti è stato cacciato di casa, letteralmente messo alla porta. Comportamento inaccettabile, come sta adesso l’ex Capitano Uncino? Sicuramente questo cambierà tutto, nulla sarà più come prima nella sua famiglia.

È stato messo alla porta il noto personaggio televisivo, Francesco Facchinetti, il quale è stato cacciato da casa. Comportamento inaccettabile per chiunque, difficile gestire questa situazione, in famiglia è ormai tutto distrutto? Come potranno ricucire i rapporti dopo una tale decisione così drastica?

Vivere in famiglia non è facile e lo sa bene Francesco Facchinetti, in molti si chiedono però che cosa avrà mai fatto di così tanto grave per essere stato addirittura cacciato di casa? Il problema è che dopo che insorgono questi scenari, dettati dalla disperazione, in famiglia nulla sarà più come prima. Rapporti familiari distrutti per sempre?

Milano non è più sicura

Non solo Roby Facchinetti e chi quella sera era presente, sono rimasti scossi dalla violenta rapina che hanno subito nella loro abitazione, ma anche i figli del componente dei Pooh non l’hanno vissuta per niente bene. A parlare è stata Alessandra Facchinetti, una dei cinque figli del noto personaggio. La ragazza lavora nel campo della moda fin da giovanissima come stilista, il suo nome viene associato a grandi marchi quali Prada, Gucci, Tom Ford e così via.

Quella serata maledetta, ricevette una chiamata da suo fratello Francesco, il quale era molto preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Come fanno quasi tutti i fratelli, quando non troviamo mamma e papà, contattiamo subito la sorella più grande. Ovviamente anch’essa preoccupata ha iniziato anche lei a chiamarli senza sosta, senza sapere che proprio in quel momento si stava consumando il fattaccio.

Ecco cosa ha dichiarato la figlia di Roby Facchinetti: “Uno choc. Se ci penso mi manca il fiato. Erano le nove di sera e mi telefona Francesco, che aveva una call di lavoro per Sanremo con papà. Spiega: ho chiamato tutti e non risponde nessuno. Ho iniziato a telefonare anche io. Non lo sapevo ma in quel preciso momento i rapinatori erano con loro…”. Ha poi concluso che dopo questa storia non si sente più sicura di vivere a Milano.

Francesco Facchinetti buttato fuori di casa

Francesco Facchinetti, è stato cacciato di casa per via del suo comportamento inaccettabile, a raccontarlo è stata sua sorella Alessandra Facchinetti, la quale ama tutti i suoi fratelli ma non vivrà mai più con Francesco. La convivenza con lui era impossibile: “…Io arrivavo a casa e trovavo gente ovunque, Francesco rientrava a tutte le ore e voleva chiacchierare anche se la mia sveglia suonava all’alba. L’ho messo alla porta…”.

Nonostante questo buffo episodio, il rapporto tra i due fratelli Facchinetti non è cambiato, come ha appunto confermato Alessandra: “Lo adoro, per carità, come adoro tutti i miei fratelli. Quando ci troviamo per le rimpatriate siamo quasi trenta persone…”.