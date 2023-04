Asia Argento non è l’unica sorella di Fiore: ne ha un’altra bellissima | Resterete a bocca aperta quando la vedrete

Fiore Argento, naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ha anche un’altra sorella oltre ad Asia Argento. Ecco qualche informazione sul suo conto.

Lunedì 17 aprile 2023 ha avuto inizio la nuova e attesissima edizione de L’Isola dei Famosi. I telespettatori temevano che non ci fosse Ilary Blasi al timone della conduzione per via di quanto accaduto negli ultimi mesi nella vita privata. Per fortuna è tornata alla carica con tanta voglia di dare il massimo, anche se in qualche occasione ha lanciato delle velate frecciatine a Francesco Totti secondo il parere del web.

Vladimir Luxuria avrà accanto come collega Enrico Papi, il quale ha già regalato delle risate al pubblico di canale 5 con le sue solite battute di spirito. L’inviato in collegamento dall’altra parte del mondo è per l’ennesima volta l’insostituibile Alvin. Una delle prime naufraghe a essere presentata è stata Fiore Argento, la figlia di Dario Argento.

Nata dalla relazione con Marisa Casale (Asia è figlia del regista e Daria Nicolodi), ha 53 anni e ora ha deciso di mettersi alla prova davanti alle telecamere. All’età di 15 anni ha avuto un ruolo nel film Phenomena diretto dal padre, però successivamente si è trasferita negli Stati Uniti d’America per studiare alla Fashion Insistute of Technology.

In passato è finita a centro del gossip per la sua relazione con Pietro Delle Cave, l’attuale compagno di Antonella Elia. Andando a curiosare sui social, è emerso che ha un’altra sorella che si chiama Gioia Casale.

Un’appassionata di foto in famiglia

Gioia Casale non è nota nel piccolo schermo. Ha un profilo Instagram pubblico, dunque è possibile andare a sbirciare per capire un po’ della sua vita. E’ evidente che abbia una grande passione per la fotografia per la cura delle immagini e delle prospettive.

Non a caso ha vissuto in Toscana fino a 18 anni, dopodiché è volata a Londra, Berlino e Barcellona dove ha perfezionato il suo sapere in ambito sia fotografico che cinematografico. Dal 2011 vive a Roma e lavora presso la Focus Puller che le ha permesso di rendere la sua passione una vera professione.

“Pronta a mettersi in gioco”

“E’ pronta a mettersi nuovamente in gioco e dopo tanti anni passati sul set con il padre non si farà certo spaventate dalle sfide e dalle difficoltà di Cayo Cochinos”, ecco cosa è stato riferito dalla Mediaset quando è stata ufficializzata la sua partecipazione al reality della sopravvivenza.

Sicuramente Fiore Argento darà del filo da torcere agli altri naufraghi, soprattutto quelli dotati di una forte personalità. Infatti i fan del reality credono che a breve ci saranno le prime discussioni legate alla scarsità del cibo. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.