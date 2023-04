Paolo Noise, il motivo per cui ha scelto questo nome d’arte è assurdo: non ci credete quando lo saprete

Isola Dei Famosi, tra i vari concorrenti figura il carismatico e famosissimo Paolo Noise. Sapete perché ha scelto questo singolare nome d’arte? Ve lo sveliamo noi.

La nuova e attesissima edizione dell’Isola Dei Famosi ha preso finalmente il via in prime time su Canale 5. Al suo timone troviamo nuovamente la meravigliosa Ilary Blasi, che per l’occasione ha voluto cambiare look a livello di chiome. Grintosa e carismatica come non mai, ha ammaliato i suoi telespettatori, che sono stati assai felici di vederla così.

Anche a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin si è mostrata al top, oltre che raggiante. Ciò aveva rappresentato una vera coccola per l’anima per i suoi numerosi estimatori. Immancabile nel ruolo di inviato in Honduras Alvin, mentre per gli opinionisti presenti in studio è stata confermata la brava e accorta Vladimir Luxuria. Nicola Savino è stato invece sostituito dal simpatico Enrico Papi.

Tra i tanti concorrenti figura anche l’artista Paolo Noise. L’uomo ha lavorato tantissimo nelle più importanti radio d’Italia, oltre che su numerosissime emittenti televisive. I suoi primi album li ha pubblicati nel 2007/2008, ma è la dimensione dal vivo, quella dei locali e dei club, la sua preferita e dove ha mosso i suoi primi passi dal punto di vista professionale tantissimi anni fa.

La scalata al successo di Paolo

Non per nulla la sua innata passione per la musica è nata con lui, visto che la possiede ancora fin da quando era soltanto un bambino. Grazie alla sua parlantina sciolta e alla sua innata simpatia, si è ben presto fatto notare anche come conduttore e da lì si sono aperte per lui le porte per la radio e grandi livelli.

Grazie ai suoi irresistibili siparietti comici è stato notato pure da Antonio Ricci, che nella stagione 2006/2007 lo ha fortemente voluto come uno dei suoi inviati di Striscia La Notizia. Nonostante sia un personaggio molto amato e assai noto, della sua vita privata si sa ben poco, dal momento che per lui tale dovrebbe sempre restare.

L’origine del suo vincente nome d’arte

In ogni caso sappiamo che è sposato con la bellissima Stefania Carolis, imprenditrice, sales manager ed esperta di relazioni pubbliche. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2010, per poi sposarsi a Miami nel 2104. Dal momento che in Italia il matrimonio non risultava valido, hanno deciso di sposarsi nuovamente nel 2018 nella città natale della sposa, ovvero Scandiano.

Paolo è un uomo molto curioso e che ama tantissimo mettersi in gioco. Tra le tante curiosità che circolano su di lui, c’è quella relativa al suo nome d’arte dal momento che lui all’anagrafe risulta Paolo Federico Nocito. Il nomignolo Noise deriverebbe dalle vecchie cassette a nastro, utilizzatissime negli Anni ’80. Anni che lui porta nel cuore, essendo nato nel 1974.