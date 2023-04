Isola dei famosi, allarme rosso durante la notte: naufraga terrorizzata | Preoccupazione ad alti livelli

Allarme rosso durante la notte all’Isola dei Famosi, la naufraga era letteralmente terrorizzata, la preoccupazione per lei arriva ad alti livelli. In molti pensano che non riuscirà a finire il reality, come riuscirà a gestire la sua fobia?

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già c’è stato il primo attacco di panico, la naufraga era terrorizzata. La preoccupazione è arrivata ad alti livelli, situazione da allarme rosso durante la notte ad Honduras, non si sa come finirà per lei.

Non è facile vivere l’esperienza all’Isola dei Famosi, come in tutti i reality, la propria routine viene messa a dura prova, in quanto che sia dentro una Casa che sia sopra un’Isola, bisogna sicuramente adattarsi ad un nuovo scenario di vita. Le comodità a cui uno è abituato, potrebbero venire a mancare e non tutti hanno un forte spirito di adattamento. Un classico esempio l’abbiamo visto nella naufraga in questione dal volto terrorizzato.

Ecco arrivata la nuova gaffe di quest’anno

Ilary Blasi, come tutti sapranno, anche quest’anno è a capo della conduzione del reality Mediaset, l’Isola dei Famosi. L’ex moglie di Totti è ormai famosa per le sue gaffe frequenti, storpiando parole e attribuendo aggettivi diversi da quelli che avrebbe voluto dire. Se l’anno scorso la Blasi è stata parodiata per la sua “patata” anziché “Palapa“, quest’anno c’è ricaduta.

Ecco che cosa ha detto Ilary Blasi: “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono”. Ovviamente della gaffe se n’è accorta subito, così come il pubblico in sala che ha iniziato a ridere, insieme a Enrico Papi e a Vladimir Luxuria, i quali hanno chiesto spiegazioni. In totale imbarazzo, la Blasi si è poi corretta: “Non i normodotati, i normotipo”.

Ha concluso Ilary Blasi tra le risate generali, purtroppo per lei, il popolo del web non dimenticherà tanto in fretta, i meme con la sua faccia hanno già iniziato a circolare.

La naufraga disperata

Allarme rosso all’Isola dei Famosi, durante la notte la naufraga era letteralmente terrorizzata, non riusciva a calmarsi, si è addormentata solo grazie al supporto di un’altra naufraga. Stiamo parlando di una delle concorrenti più chiacchierate fin dagli inizi, Cristina Scuccia.

La ex suor Cristina, durante la notte ha avuto un’esplosione di terrore, non riuscendo a gestire le condizioni che si possono trovare in un’isola, il buio, gli insetti, la sabbia e così via. Il suo volto terrorizzato però è stato notato da Corinne Clery, la quale è corsa in suo soccorso:

“Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Ieri ha iniziato a urlare ‘oddio cos’è quella cosa aiuto’. Invece era solo una fogliolina. La capisco bene, fino a 25 anni ho avuto paura del buio. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”.

Purtroppo per Cristina Scuccia però se non riuscirà a risolvere le sue fobie, questo scenario si ripeterà tutte le notti, come ha ammesso anche lei, speriamo quindi che trovi presto una soluzione per sopravvivere in questa realtà.