“Nessuno si accorge di lui”: il protagonista di Amici bistrattato da tutti (Maria compresa) | Mai vista un’ingiustizia simile

Ad Amici pare che uno dei membri del cast non venga preso in considerazione. Andiamo a scoprire di chi si tratta e come sta affrontando l’inaspettata faccenda.

Da settimane sta andando in onda su canale 5 in prima serata su canale 5 la fase del Serale. Man mano la cerchia dei ragazzi si restringe sempre più, dato che c’è sempre qualcuno costretto ad andare via. Secondo la maggior parte dei telespettatori Isobel e Angelina potrebbero vincere rispettivamente nelle categorie di danza e canto. Tuttavia non è detta l’ultima parole, ragion per cui non ci resta che attendere.

I colpi di scena, quando si tratta del talent show di Maria De Filippi, sono sempre dietro l’angolo. Infatti si dice che l’anno prossimo Raimondo Todaro sarà sostituito da Giuseppe Gioffrè e Lorella Cuccarini valuterà una proposta di collaborazione con la Rai. Tuttavia per il momento si tratta solo di voci di corridoio privi di fondamento.

Raimondo Todaro ha ottenuto la popolarità in qualità di ballerino professionista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Poi ha accettato entusiasta la proposta della De Filippi e per l’ennesima edizione sta svolgendo l’attività di maestro. Secondo i più attenti potrebbe diventare padre per la seconda volta, dato che Francesca Tocca non si sta esibendo e si è mostrata con delle rotondità sospette.

La notizia di una presunta paternità passa in secondo piano quando si mette alla prova al centro dello studio in coppia con la collega di squadra Arisa. Un ballerino e una cantante di spessore, un ottimo mix per coinvolgere il pubblico. Eppure qualche utente social ha fatto una riflessione su Todaro, pienamente approvata dalla massa.

“Non lo lascia parlare”

Qualche telespettatore ha notato che Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e gli altri maestri con estrema libertà possono esprimere le proprie idee mentre Todaro in qualche occasione è stato indotto a sorvolare. “Vanno avanti i lecchini e lui forse non lo è, anzi non lo è visto cosa è successo sabato”, con questo commento un utente social ha fatto riferimento alla discussione tra lui e Zerbi.

Todaro gli ha chiesto perché avesse scelto Angelina da mandare al ballottaggio per l’eliminazione. Nel battibecco è intervenuta la padrona di casa facendo una ramanzina all’ex volto di Ballando con le Stelle. La scena è stata tagliata, ma non è servito a nulla perché sul web in tanti hanno espresso un parere in merito alla faccenda.

Il maestro lascerà definitivamente Amici?

La notizia di un ipotetico abbandono di Todaro è alimentata anche dall’atteggiamento che ha assunto da un paio di mesi. Non è più carismatico e di impeto, ma l’esatto opposto.

Se ci dovesse essere un fondo di verità, sarebbe un duro colpo per coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi in televisione. Non ci sono né conferme né smentite, dunque bisogna attendere ulteriori news.