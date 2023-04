Paola Barale devastata: l’appello sui social è agghiacciante | Ridotto tutto in macerie

Paola Barale è devastata da come si può leggere dal suo appello social, per molti tratti risultato agghiacciante. Ormai è ridotto tutto in macerie, non dimenticherà mai la situazione che ha vissuto, rimarrà in lei come un ricordo indelebile che non andrà più via.

Non dovrebbero più succedere queste cose, ma purtroppo la storia non ha insegnato niente all’umanità, lo sa bene Paola Barale, la quale non dimenticherà mai più il dolore che ha vissuto in quel momento. Dal suo sfogo social si capisce che Paoletta non sarà mai più la stessa persona di quando ha iniziato questa avventura.

La dichiarazione di Paola Barale

Paola Barale è una conduttrice, showgirl e attrice italiana, nata a Fossano nel 1967. È entrata nel mondo dello spettacolo in punta di piedi, sfruttando la sua forte somiglianza dell’epoca con la cantante Madonna. Questo per Paola è stato un ottimo trampolino di lancio, in quanto le sono state aperte le porte del mondo dello spettacolo, nel quale ci si è tuffata immediatamente. È stata per anni la valletta preferita di Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna, in seguito ha bazzicato qua e là in diversi progetti televisivi.

Nella vita sentimentale, la Barale è stata molto sfortunata, in quanto ha vissuto dei grandi amori i quali si sono rivelati essere poi tutti inconcludenti, come per esempio quello con Gianni Sperti e Raz Degan. Un po’ sfiduciata dall’amore, ha abbandonato l’idea di trovare quell’amore da sogno come vivono i suoi genitori da 60 anni, vivendo così in maniera più spensierata.

Proprio per questo motivo, Paola Barale non ha vissuto male il fatto di essere andata in menopausa precoce, come ha lei stesso dichiarato: “La menopausa è una tappa della vita, io ci sono andata abbastanza presto…È un momento naturale nella vita di una donna. Mi è successo presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale. Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale…”.

Il post sofferto di Paola Barale

Paola Barale è visibilmente devastata dopo il post agghiacciante che ha pubblicato sui suoi profili social. Di ritorno dalla sua esperienza lavorativa in Ucraina, è una Barale diversa quella che sta per rientrare, più consapevole e più scioccata da fatti che in un mondo civile non dovrebbero più accadere. Ha visto quelle case ridotte in macerie e non dimenticherà tanto presto quel clima di disperazione che ha respirato li.

Ecco un piccolo estratto di quello che ha condiviso con i suoi followers Paola Barale: “Si parte. Dopo quasi una decina di giorni, oggi si torna a casa. Che viaggio e che esperienza…Intensa e costruttiva, a tratti decisamente dolorosa…Non è come leggerlo sui giornali o vederlo in Tv. Ti devasta il cuore. Lo sapevo già, ma torno a casa ancora più convinta. La guerra non fa né vincitori né vinti. Fa solo male…”.