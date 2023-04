Caterina Balivo, l’addio al suo vero grande ‘amore’: purtroppo la decisione è stata improvvisa

Caterina Balivo a ruota libera sull’addio al suo grande amore. Sono lacrime amare e dolore immenso. I fan sono a dir poco sconvolti.

La Balivo non figura più quest’anno all’interno della giuria del Cantante Mascherato, il programma del sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. Al suo posto è infatti giunta la brava Serena Bortone, che ci allieta nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, sulla Rete Ammiraglia di Viale Mazzini con il suo seguitissimo Oggi È Un Altro Giorno.

Ora l’artista campana, oltre essere particolarmente attiva sui Social, in particolare su Instagram, la vediamo impegnata al quiz preserale Lingo su La7, che tuttavia non ha ottenuto a livello di share i risultati tanto sperati. Qualche mese fa l’abbiamo vista al timone di una nuova edizione di Chi vuole sposare mia mamma?, allargata e rinnovata anche con la sezione dedicata ai papà su Tv8.

Per moltissimo tempo la Balivo è stata una vera e propria punta di diamante della Rai. Non per nulla l’abbiamo vista condurre moltissimi programmi in prime time nonché nella fase pomeridiana, che le hanno permesso di diventare ben presto un’amica per tantissimi telespettatori.

Le sue ultime apparizioni sulla Rete Ammiraglia Rai

L’ultimo programma che ha condotto per la Rai è stato il talk Vieni Da Me, ove ospitava tantissimi ospiti, sia nel suo studio, sia tramite importanti collegamenti. Con esso ci ha regalato grandissime esclusive e momenti sia molto divertenti che molto emozionanti e commoventi. Caterina è apparsa in lacrime, così come molti dei suoi collaboratori, quando nell’ultima puntata di Vieni Da Me, ha salutato i suoi estimatori, spiegando le ragioni della conclusione di quell’esperienza professionale.

Resta comunque il fatto che il suo primo grande amore non sia stato Vieni Da Me, che lei comunque porta sempre nel cuore, ma un altro. Stiamo parlando di un programma sempre pomeridiano, che le ha permesso di avvicinarsi sempre di più anche alle telespettatrici. Quest’ultime tra l’altro amavano seguirla leggendo pure il magazine ufficiale che trovavano in edicola.

Il presente di Caterina

Stiamo parlando di Detto Fatto, che ha convinto moltissimo il grande pubblico anche grazie alla presenza di accattivanti rubriche di vario genere, dalla cucina, alla moda, alla bellezza, ecc. che erano molto riprese pure in Rete. Per un po’ di tempo abbiamo visto al timone del programma, dopo l’abbandono di Caterina, la bella e brava Bianca Guaccero, dettasi a sua volta molto dispiaciuta per la conclusione della trasmissione.

Caterina, se aveva deciso di lasciare Detto Fatto per riproporsi ai telespettatori con Vieni Da Me, poi ha deciso di lasciare la sua seconda trasmissione pomeridiana e la TV in generale per un po’ di tempo per stare maggiormente vicino ai figli e al marito Guido Maria Brera. Con lui, come ha rivelato a Verissimo tempo dopo, c’era stato un momento di crisi, ben presto rientrato. Oggi i due sono più innamorati e complici che mai.