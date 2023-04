Raoul Bova, finito tutto con un tradimento: la donna della sua vita abbandonata per sempre

Raoul Bova, vera e propria doccia fredda per l’amatissimo attore nonché per i suoi numerosissimi estimatori. È tutto finito a causa di un brutto tradimento.

Si è fatto conoscere ancora da giovanissimo e ad ampio raggio dal grande pubblico come grande sportivo, all’interno dell’affascinante disciplina del nuoto. Poi è stata la recitazione a rubargli letteralmente il cuore e indurlo a seguire sempre più quella strada a livello professionale.

È stato l’idolo di tantissime teenager, che ha fatto sognare ad occhi aperti, in nome della sua ragguardevole bellezza e ingente fisicità. Non per nulla ha ottenuto tantissime copertine non solo di riviste femminili ma anche di alcune legate strettamente alle giovanissime. Raoul ha oggi alle spalle una carriera sia per quanto concerne il Piccolo che il Grande Schermo di tutto rispetto, oltre che assai variegata e ampia.

Ha rivestito ruoli ora più brillanti, ora più drammatici, ottenendo sempre grandi consensi anche dagli addetti ai lavori che dai critici. Tuttavia Bova non è solo un attor molto amato e stimato dagli italiani di ogni età, ma anche un personaggio a tuttotondo assai chiacchierato per la sua vita privata, che tale difficilmente riesce a rimanere.

La sofferenza dell’ex moglie di Bova

Da svariati anni è legato sentimentalmente parlando alla bellissima collega Rocìo Morales, che ha anche debuttato come scrittrice, pubblicando due intensi romanzi. La nascita del loro amore ha inizialmente destato molto scalpore, anche perché, quando i due si sono conosciuti sul set di Immaturi, lui era ancora ufficialmente sposato con Chiara Giordano, la sua prima moglie.

Con lei ha vissuto un lungo matrimonio, durante il quale ha messo al mondo due figli maschi, che oggi sono grandicelli. La Giordano ha molto sofferto per la fine del suo matrimonio con Bova e non ha nascosto nemmeno di essere andata in terapia, al fine di superare quella fase tanto delicata per lei. Oggi è nuovamente felice e innamorata.

La decisione di Raoul

Sebbene il suo ex abbia conosciuto colei che ancora oggi è la sua compagna di vita e con la quale ha messo al mondo due splendida bambine quando era ancora sposato, pare che non ci sia stato alcun reale tradimento da parte di Bova nei confronti della moglie. Difatti l’attore romano ha rivelato nel corso di alcune interviste a cuore aperto che, prima di iniziare una relazione con Rocìo, aveva voluto parlare con la moglie per spiegarle la situazione e chiudere con lei.

Non trovava infatti giusto elevarsi sentimentalmente parlando a un’altra donna prima di aver concluso una precedente relazione, soprattutto se si parlava di un matrimonio lungo e con tanto di figli. Figli che oggi sono tornati in buoni rapporti con il loro celebre genitore e con il quale sono pure apparsi in alcuni scatti Social, diventati ben presto virali.