Loretta Goggi, la bellissima notizia tra il serio e il faceto: ora però la verità

Loretta Goggi, l’amatissima conduttrice e showgirl, pronta a una nuova sfida lavorativa. Lei sempre più vicina a un nuovo reality. Il rumors che scalda i cuori e lascia basiti.

Da diversi anni a questa parte la vediamo nelle vesti di giudice sia per quel che concerne Tale E Quale Show che Tali E Quali, programmi di immenso successo di Rai Uno, condotti dal carismatico Carlo Conti. Ultimamente le è stata data l’occasione di tornare in prime time sulla rete Ammiraglia Rai come conduttrice per un suo attesissimo one woman show.

Stiamo parlando di Benedetta Primavera, che come titolo si rifà chiaramente al suo successo Maledetta Primavera che, purtroppo, a livello di share non ha ottenuto i risultati sperati. Ciò ha spezzato i cuori in mille pezzi degli estimatori della Goggi e del programma, ma anche dell’artista stessa.

Nonostante ciò lo show è proseguito e qualche risultato in merito è pian piano arrivato. Resta comunque il fatto, come si sussurra prepotentemente in Rete, che sia quasi certo che non verrà replicata l’esperienza il prossimo anno. In ogni caso lei resta sempre un vero mito vivente e una delle più grandi artiste italiane che il mondo dello spettacolo abbia mai potuto far conoscere ad ampio raggio non solo al grande pubblico, ma anche agli addetti ai lavori.

Loretta pronta per il reality

La Goggi, come ha raccontato lei stessa nel corso di alcune interviste e cuore aperto, ha vissuto momenti molto tragici e duri, a seguito della dipartita del grande amore della sua vita, Gianni Brezza. Ed è stata proprio la chiamata, del tutto inaspettata, di Carlo Conti, che l’ha voluta come giudice per le sue trasmissioni, a farla ricominciare pian piano a sorridere.

L’abbiamo ammirata nuovamente come attrice nella serie Sorelle accanto a due meravigliose Anna Valle e Ana Caterina Morariu. Ora per lei è prevista, stando all’ascolto di una voce di corridoio, una nuova esperienza professionale a livello televisivo che non riguarderebbe però le Reti Rai ma Mediaset. La Goggi è pronta per un nuovo reality?

Uno scherzo che ha scaldato i cuori

Il reality in questione sarebbe L’Isola Dei Famosi, il cui fischio d’inizio per la nuova stagione è ormai imminente. Anche a questo giro al suo timone a livello di conduzione troveremo Ilary Blasi. Ad affiancarla in studio come opinionisti la storica Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino. Come inviato in Honduras è stato nuovamente confermato Alvin.

La lista dei naufraghi è stata resa ufficiale negli ultimi giorni e fra di essi figura Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, la cui partecipazione al programma è già fin da ora molto chiacchierata. Scherzando a Benedetta Primavera durante una gag, si è supposto che la Goggi sia pronta per andare lei stessa all’Isola. Si tratta per l’appunto solo di uno scherzo ma che ha comunque scaldato il cuore dei suoi numerosi estimatori.