Gianni Sperti, il dettaglio inedito sul passato lo accomuna a Degan: non c’entra la Barale

Non tutti sanno che c’è un qualcosa che accomuna Gianni Sperti con Raz Degan e non si tratta di Paola Barale. Ecco il dettaglio che è passato inosservato per anni.

Gianni Sperti è l’opinionista amatissimo di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Con la collega Tina Cipollari commenta le dinamiche che si creano tra i partecipanti del programma. C’è chi vuole trovare il vero amore e chi è mosso da altre intenzioni. Quest’ultimi vengono sempre smascherati perché nessuno sfugge alla lente d’ingrandimento dei due.

In realtà si è fatto conoscere dal pubblico italiano in qualità di ballerino. Il suo primo debutto in televisione è avvenuto con La sai l’ultima? nel 1995 e da allora ha collaborato con tanti professionisti in altri programmi televisivi. Si possono citare Buona Domenica, Ballo amore e fantasia, L’ultimo valzer e le prime edizioni di Amici.

Si è messo alla prova nella seconda edizione de La Talpa portando a casa la vittoria. Poi a un certo punto ha lasciato la danza per dedicarsi al ruolo di opinionista. Nel frattempo si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università La Sapienza di Roma e ha sempre combattuto contro l’abbandono dei cani proponendosi come testimonial della Campagna Dog Kiss.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stato sposato con Paola Barale dal 1998 al 2002. Galeotto fu una puntata di La sai l’ultima?. Purtroppo le cose non sono andate bene. Lei ha avuto una relazione con Raz Degan fatta di alti e bassi. Anche in questo caso non c’è stato il lieto fine, ma non è l’unica cosa che accomuna i due uomini.

Dal set allo studio di Uomini e Donne

Raz Degan ha fatto sognare il pubblico femminile recitando in ben 21 film. Barbarossa, Omamamia, Sotto il sole di Amalfi, Era Ora sono stati proiettati al cinema. Nel piccolo schermo, invece, sono andati in onda Fantaghirò, Sorellina e il principe del sogno e Le indagini di Lolita Lobosco. Si è cimentato anche nei panni del regista e ha lavorato anche a teatro.

Durante la sua carriera Gianni Sperti ha accettato la proposta di recitare sul set di un film. Si tratta di Milonga di Emidio Greco del 1999. Nel film la star Aldo Ruggeri è stato ucciso, dunque la polizia ha iniziato a indagare. Gli indizi conducono gli agenti in Milonga, ovvero luogo dove si balla il tango. Vengono individuati i killer e uno di questi ha il volto dell’opinionista.

Curiosità su Gianni

Gianni è nato il 12 aprile 1973 in provincia di Taranto. Non ha mai parlato apertamente degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto. Ha ritoccato il viso probabilmente, dato che i fan hanno notato un lieve cambiamento.

Ha ammesso di saper stirare, viaggia molto prediligendo l’India, non riesce a smettere di fumare e ha una sorella di nome Cinzia che ama alla follia.