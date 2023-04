“È para***aggine”: Ramon scatena il putiferio ad Amici | La casetta sotto sopra

Il ballerino Ramon è al centro dell’attenzione per via di alcuni utenti social che si stanno lamentando su quanto sta accadendo nella casetta. Ecco il post di Twitter che non lascia alcun dubbio.

L’attuale edizione di Amici è nella fase del Serale e per ora gli allievi che sono stati eliminati sono Megan, Niveo, Piccolo J, Gianmarco e Samu. A breve scopriremo chi saranno i prossimi che dovranno rinunciare al sogno di poter vincere nella propria categoria. Molti già stanno dando una personale previsione e sono saltati fuori i nomi di Isobel per il ballo e Angelina per il canto.

Isobel è una vera professionista. Lavora sodo, non si lamenta e sta ore intere nella sala prove. Alessandra Celentano punta tanto sia sulla sua bravura che su quella di Ramon. I due sono legati anche da una bella amicizia, confermata ulteriormente da un video in cui lei parla tramite collegamento con Maria De Filippi mentre lui traduce in inglese delle parole per aiutarla nella comprensione.

Ramon è stato il primo a ottenere la maglia d’oro, anche se spesso ha dovuto faticare per non perdere il banco. I telespettatori ricorderanno sicuramente i battibecchi che ha avuto con la Celentano per la questione del pigiama. Successivamente non concordava con un pensiero di lui riguardo l’atteggiamento di un compagno d’avventura. Per questo motivo ha preso dei provvedimenti.

A prescindere da tutto la maestra ha sempre avuto una buona considerazione di Ramon. In questi giorni si è scatenato il putiferio nel talent show e lui è inevitabilmente al centro dell’attenzione. Non è dipeso da un suo gesto o una sua parola, bensì da terzi. Ecco tutti i dettagli.

“La Celentano ha di nuovo ragione”

E’ ben risaputo che i maestri hanno la facoltà di lanciare un guanto di sfida alle squadre avversarie. Fino a ora abbiamo assistito a quelle che ci sono state tra Isobel e Maddalena nell’ambito della danza. La Celentano stima la bravura della seconda, però non può competere con la sua allieva. Fatto sta che stavolta sarà Emanuel Lo a proporre una sfida tra la sua pupilla e Ramon.

La coreografia proposta prevede i generi di ballo dell’uno e dell’altra, ma gli utenti social hanno notato che essa è stata realizzata tenendo più conto delle capacità di Maddalena: “7 secondi dello stile di Ramon e Mattia e 1 minuto e mezzo di coreografia di Maddalena. Non è equità“. Ecco cosa si legge nel post pubblicato di recente su Twitter.

Il parere del web

La proposta di Emanuel Lo, dunque, non è stata gradita da chi segue Amici. Del resto Ramon è un ballerino di danza classica, anche se si mette alla prova in altri stili non sarà mai in grado di eguagliare in questo caso Maddalena.

Per scoprire se i giudici accetteranno o meno il guanto di sfida non ci resta che attendere la prossima e imminente puntata.