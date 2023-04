“Pronti a qualsiasi umiliazione”: bruttissima voce su Ilary Blasi | Scoppia la bomba

Ilary Blasi, non c’è mai e poi mai pace per l’ex Signora Totti. Cattivo e pesante rumors sull’amatissima conduttrice romana.

Non ha certamente passato momenti molto facili nell’ultimo anno la splendida Ilary Blasi. Difatti da quando, nell’estate 2022, ha annunciato la fine del suo matrimonio con l‘ex Numero 10 della Roma, non è più uscita da turbinio del gossip e del chiacchiericcio più sfrenato. Ha trascorso vacanze sia al mare che in montagna da single in compagnia della prole e di cari amici.

Ha infiammato la Rete con scatti da urlo ma sovente era apparsa molto stanca e provata dalla conclusione della sua unione con Totti. Con lui ha messo al mondo ben tre figli, quali Christian e Chanel, oggi adolescenti, e la piccola Isabel, che ha solo 7 anni. Con un’udienza del tribunale si è stabilito che la prole può vivere con lei nella casa all’EUR, sebbene i due figli più grandi possano dividersi con disinvoltura tra questa dimora e quella, sita sempre nella Capitale, del celebre papà.

La più piccola potrà invece vederlo nei giorni prestabiliti dal giudice. Se il Pupone vive da tempo un’intensa storia d’amore con la bellissima Noemi Bocchi, con la quale ora non si nasconde più, Ilary si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale solo di recente. A farle battere forte forte il cuore è l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller . Ora i due fanno più che mai sul serio.

Nuova vita per Ilary

Ci sono infatti già state per loro le presentazioni ufficiali sia in famiglia che presso gli amici più cari. A Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, la Blasi è apparsa in ottima forma così come nella stagione in corso dell’Isola Dei Famosi, dove si trova ancora al timone a livello di conduzione. Per l’occasione ha anche inaugurato un cambio di look a livello di chiome, ben più grintoso e rock.

Confermatissimo anche Alvin come inviato in Honduras, così come l’opinionista Vladimir Luxuria. Assente invece Nicola Savino, sostituito dal carismatico e simpatico Enrico Papi. Il programma è stato molto seguito e il look di Ilary ha convinto completamente i suoi numerosi stimatori. Tuttavia c’è anche chi non ha apprezzato la sua conduzione e ha rilasciato una dichiarazione al vetriolo riguardo ai naufraghi e a lei stessa.

La critica al vetriolo sulla nuova stagione

Dalle pagine del Corriere Della Sera il celebre stimatissimo critico televisivo Aldo Grasso ha voluto dire la sua sull’Isola e sulla stessa conduttrice romana. Di lei ha scritto che sa solo urlare e sorridere. Tuttavia la critica più feroce è stata rivolata i concorrenti. Li ha infatti definiti “pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po’ di visibilità“.

Dulcis in fundo, ovviamente si fa per dire, li ha anche etichettati come “personaggi storditi dalle loro catastrofe professionale, incapaci di pensare o di agire, disorientati o soli. Come se la loro condizione esistenziale fosse in rimpianto senza fine”. Ed in Rete è scoppiato a quel punto immediatamente il Caos. Ora si attende la replica della meravigliosa Ilary, magari nel corso di una nuova puntata dell’ Isola.