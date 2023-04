“The Voice mi ha procurato un trauma”: volto tv ridotto malissimo | Tutta colpa del programma Rai

Un volto della tv è ridotto malissimo per colpa del noto programma della Rai, The Voice, il quale gli ha procurato un trauma che sarà difficile da curare. Nonostante le cure è ancora lontano dalla guarigione.

Tutta colpa di quel programma Rai, che in teoria dovrebbe aiutare i talenti ad emergere dalla quotidianità in cui sono rilegati, stiamo parlando di The Voice. Per colpa di questa esperienza, il volto della tv è ridotto malissimo in quanto gli è stato procurato un trauma bella grosso.

Quando si partecipa a reality, talent show e così via, bisogna valutare bene i pro e i contro di tutto. C’è chi tollera tutto benissimo e chi no, meglio pensarci bene, prima di tuffarsi da una scogliera senza paracadute senza sapere come si atterrerà alla fine. Come si dice, The Voice dà, The Voice prende.

The Voice è “tutto un programma”

Come sapete bene, The Voice è presente in diversi Stati ormai, ovviamente con conduttori e giudici diversi ma con regole identiche. Il bello di questo talent show è quello che tutti possono partecipare, non importa l’etnia, l’aspetto fisico, la bellezza, ecc. chi viene scelto è soltanto per via del suo talento canoro. Infatti, durante le selezioni, i giudici sono seduti di spalle e dopo aver ascoltato la performance del concorrente, possono decidere se girarsi o meno. In questa maniera il giudizio non viene influenzato da altri fattori esterni o da pregiudizi, ma solo dal timbro della voce.

The Voice of Italy è andato in onda su Rai due dal 2013 al 2019, in seguito vennero creati due spin-off, il primo andato in onda nel 2020 intitolato The Voice Senior, dove i partecipanti dovevano tutti avere un’età superiore ai 60 anni e dal 2023 è partito il secondo intitolato The Voice Kids, dove come plausibile, i concorrenti sono tutti bambini/adolescenti dai 7 ai 15 anni. Anche questa ultima edizione del programma della Rai, è condotto da Antonella Clerici, in compagnia dei giudici storici quali Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino.

Un trauma da risolvere in analisi

Il noto volto tv che oggi sta vivendo una situazione drammatica per colpa del programma della Rai, The Voice è la naufraga Cristina Scuccia, la quale ha dichiarato ai microfoni dell‘Isola dei Famosi che il talk show le ha procurato un trauma enorme. Non sapeva più di chi potersi fidare, le persone l’avvicinavano solo per poter registrare le sue parole di nascosto e riportarle sui giornali.

Per l’ex Suora Cristina, è stato un disagio enorme quello vissuto, che sta curando grazie a delle sedute terapeutiche, ma ancora la strada verso la guarigione completa è abbastanza lunghetta. Ecco che cosa ha dichiarato la Scuccia:

“L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto a fare questo lavoro importante con me stessa che non avevo fatto. Quando ho iniziato io, ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo a uscirne. È stato difficile anche fidarmi…The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone. C’è stato un periodo in cui c’era gente che si avvicinava microfonata di nascosto. E quindi avevo paura di chiunque si avvicinasse…Oggi lo racconto serenamente, però nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia perché non sapevo più chi avessi davanti…”.