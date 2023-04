“Sei diventata una brutta persona”: Diletta Leotta demolita in diretta dalla sua ‘metà’ | La dolce attesa non l’ha resa poi tanto dolce

Diletta Leotta, la splendida giornalista sportiva presa all’improvviso a male parole. La futura neo mamma letteralmente demolita. Il racconto dei fatti.

Diletta Leotta è uno dei personaggi mediatici più amati e, nel contempo, chiacchierati dagli italiani. Donna bellissima e dotata di una fisicità notevole, oltre che da una sensualità da 10 e lode, adora ammaliarli con mise seducenti e pose mozzafiato sui Social. In TV ha ben presto messo in luce, oltre che la sua bellezza da capogiro, la sua ingente professionalità e la sua importante preparazione giornalistica.

Grazie alla sua determinazione e al suo talento è riuscita a imporsi in un settore quasi del tutto maschile. Stiamo parlando del giornalismo sportivo, in particolare legato al Calcio, che va fortissimo nel nostro Paese. Non per nulla, quando in TV viene trasmessa una partita, è l’offerta televisiva più seguita, con picchi di share da urlo.

Diletta ha conosciuto il grande amore, quello con la A maiuscola, proprio grazie a questo sport. Difatti fa coppia fissa con l’affascinante e giovane portiere Loris Karius, che milita in Inghilterra. I due fanno sul serio e sono in attesa della loro prima creatura. Se inizialmente vivevano la loro storia a distanza, come innamoratissimi romantici pendolari, ora che stanno per diventare per la prima volta genitori, come hanno iniziato a mormorare molti fan della giornalista in Rete, dovranno decidere dove prendere dimora.

Un’inarrestabile professionista

La Leotta è al settimo cielo e mostra felice e orgogliosa felice in Rete anche il suo pancino, che cresce sempre di più. È tornata a lavorare ancora con maggior grinta e appare sia sul Web che in TV con una luce nuova negli occhi, quella ovviamente di una donna in dolce attesa. Tantissimi i colleghi che si sono fatti vivi con lei per farle gli auguri.

Stesso discorso per quanto concerne i suoi estimatori, che sanno quanto lei desiderasse avere una famiglia tutta sua. Del resto alla sua di origine, che vive tutt’ora nella meravigliosa Sicilia, è lei è a dir poco legatissima. Tuttavia questo momento tanto magico per lei, è stato in qualche maniera rovinato da una frase poco gentile e carina che un suo collega ha pronunciato nei suoi confronti. Ed è il Caos.

Apostrofata malamente dal collega

“Sei diventata una brutta persona“, ha dichiarato Daniele Battaglia, che da anni affianca la bellissima Leotta a Radio 105. In ogni caso si è trattato semplicemente di una burla, tant’è che la donna si è messa a ridere. Il tutto è stato messo in atto in uno sketch, a tratti esilarante, dove i due scherzavano e ballavano.

A un certo punto la musica dance si è fermata e una parola pronunciata da Diletta è rimasta in sospeso. Il collega a quel punto, sostenendo in maniera sempre burlona che lei avesse voluto pronunciare nei suoi confronti un epiteto un po’ colorito, l’ha ammonita con quella frase. Tuttavia i fan della Leotta possono dormire sonni tranquilli perché lei non si è offesa, essendo ben conscia che era solo un grandissimo scherzo.