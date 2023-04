Ricordate Ginevra Pisani, la prof de L’Eredità? L’addio è stato dolorosissimo e ora i motivi

Ginevra Pisani, ex Professoressa de L’Eredità, non è più tornata a fare compagnia agli italiani accanto a Flavio Insinna. Andiamo a scoprire cosa ha spinto la giovane a prendere questa decisione.

Non tutti sanno che Ginevra tempo fa si era messa alla prova nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo. Nonostante la differenza d’età (all’inizio il ragazzo era molto scettico sulla loro conoscenza per questo motivo), alla fine sono andati via mano nella mano. Dopo una bellissima favola d’amore si sono detti addio a malincuore.

Tuttavia due anni fa è convolata a nozze con il fidanzato Paolo cogliendo tutti alla sprovvista. Infatti si è mostrata su Instagram con un abito da sposa. Galeotto è stato un incontro organizzato da Oscar Branzani, anche lui ex tronista del programma di Maria De Filippi che scelse l’ex fidanzata Eleonora Rocchini. Non a caso spesso i ragazzi si incontrano per trascorrere dei momenti piacevoli, come le gite in barca per le isole dell’arcipelago campano.

Ginevra, originaria di Napoli e classe 1998, dopo UeD si è rimboccata le maniche per cercare di costruire una carriera nel piccolo schermo e ci è riuscita egregiamente una volta aver ricevuto la chiamata della produzione de L’Eredità. Per tanto tempo ha fatto compagnia agli italiani nel ruolo di Professoressa.

Di punto in bianco, però, non si è più mostrata davanti alle telecamere del quiz televisivo. Qualcuno ha insinuato che probabilmente ci saranno stati dei problemi con il conduttore o con la produzione. Come stanno realmente le cose? Ecco la risposta tanto attesa.

Nuova passione per l’ex corteggiatrice

Ginevra ha un buon rapporto con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Infatti tende a condividere la sua quotidianità e a rispondere alle domande dei più curiosi. In questi giorni non ha potuto fare a meno di spiegare il motivo del suo addio a L’Eredità. Come tutti speravano, non è andata via per colpa di dissapori con i membri del cast o della regia.

Semplicemente ha voluto dedicarsi anima e corpo a una nuova esperienza che la formerà da un punto di vista professionale. Si tratta di una tournée teatrale che la terrà impegnata per i prossimi mesi. La concessione al telefono di Giorgio Camilleri rappresenta per lei una bella opportunità, quindi ha subito messo da parte gli altri impegni.

Curiosità su Ginevra

Ha iniziato a lavorare all’età di 14 anni come modella sfilando sulle passerelle di importanti eventi di moda. Già im passato si è avvicinata al mondo della recitazione. Basta pensare che il regista Paolo Sorrentino l’ha voluta nel cast del film Loro.

Ha lavorato con Benedetta Mazza, ex gieffina della terza edizione del reality, e Giulia Todaro. Un’esperienza che l’ha segnata al punto tale da voler ritentare questa strada.