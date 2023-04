Emanuel Lo non ha fatto innamorare solo Giorgia: la dichiarazione del volto di Amici lascia tutti senza parole

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure è accaduto: qualcuno si è dichiarato per il maestro Emanuel Lo. Cosa ne penserà la compagna di vita Giorgia? Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Quest’anno nella scuola di Amici sono state introdotte delle novità. Al posto di Anna Pettinelli c’è Arisa mentre Veronica Peparini è stata sostituita da Emanuel Lo. Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono stati nuovamente confermati e da settembre stanno seguendo gli allievi. Adesso si stanno dedicando anima e corpo alla loro preparazione per affrontare il Serale nel migliore dei modi.

Secondo fonti attendibili pare che Todaro andrà via dal talent show, in quanto il suo posto potrebbe passare a Giuseppe Gioffré, uno degli attuali giudici. Probabilmente anche la Cuccarini seguirà il suo esempio, dato che la Rai starebbe pensando a un programma televisivo fatto su misura per lei. Per ora si tratta di semplici supposizioni.

Ogni sabato sera i maestri si esibiscono in fantastiche performance per permettere ai ragazzi di riprendere fiato. La coppia formata dalla Celentano e Zerbi punta più sull’ironia mentre le altre due lasciano sempre senza parole. Infatti una vera rivelazione di quest’edizione è proprio Emanuel Lo.

Maria De Filippi lo ha voluto a tutti i costi nel suo team e il pubblico femminile ha sicuramente gradito. In effetti è palese il suo fascino, accentuato ancor di più dalla sua indole pacata ed empatica. La cantante Giorgia all’inizio non ha ceduto al suo corteggiamento, ma poi si è lasciata andare e ancora oggi sono felicemente innamorati. Tuttavia lei potrebbe temere una dichiarazione fatta al partner all’interno dello studio.

“Ti avrei sposato anch’io”

Giorgia ed Emanuel Lo stanno insieme dal 2004. Galeotto è stata la tournée per il disco Ladra di Vento nel 2003 dove il maestro faceva parte di ballo. Per la differenza d’età la cantante era scettica all’idea di corrisponderlo, però la tenacia di lui è servita per farle cambiare idea. Dalla loro unione è nato nel 2010 il figlio .

Giorgia ha ammesso di avere un pizzico di gelosia, ma a prescindere da ciò può stare tranquilla perché Emanuel Lo stravede per lei. Per lui, invece, è letteralmente impazzito Cristiano Malgioglio. Durante l’ultima puntata, tra una risata e l’altra, ha ammesso che lo avrebbe sposato volentieri. Per questo motivo può comprendere la collega.

La speranza dei telespettatori

Il video pubblicato su Instagram ha ottenuto tanti like e commenti. Molti utenti social concordano con il pensiero del giudice di quest’edizione. Altri hanno apprezzato, come sempre, la sua simpatia.

I fan del maestro di danza sperano che possa ricoprire questo ruolo di nuovo in futuro. Ciò dimostra ha che sta svolgendo nel migliore dei modi il suo lavoro.