Uomini e Donne, Armando dopo le lacrime il disperato appello: “Che schifo” | E’ pioggia di commenti

Armando Incarnato, l’affascinante cavaliere di Uomini e Donne, si è lasciato andare in uno sfogo su Instagram. Ecco chi e cosa ha scatenato la sua furia.

Armando Incarnato è uno dei cavalieri del Trono Over più chiacchierati da quando ha iniziato a mettersi in gioco nello studio, ovvero qualche anno fa. Essendo una persona schietta e diretta, può essere amato quanto odiato. Di conseguenza, oltre agli elogi, spesso riceve anche le critiche. Gianni Sperti, per esempio, gli punta sempre il dito contro perché sostiene che non sia mosso da nobili intenzioni.

Durante una discussione ha insinuato che lui va alla ricerca di informazioni sui partecipanti per poi riferirle alla redazione per visibilità. Come se non bastasse Aurora Tropea ha rincarato la dose sostenendo di aver sentito dire da fonti certe che Armando ha fatto i provini del Grande Fratello Vip. Davanti a una simile affermazione non ha esitato a lasciare lo studio.

Maria De Filippi gli ha detto che non ci sarebbe nulla di male se avesse realmente fatto una cosa del genere. Per questo motivo ha deciso di restare, influenzato anche dal chiarimento avuto con l’opinionista. Pare che tra i due uomini la tensione sia decisamente calata.

Di recente Armando ha realizzato un post su Instagram dove ha espresso un suo parere senza filtri, come sua consuetudine. Il tutto è avvenuto dopo uno spiacevole episodio avvenuto nello studio tra due dame. Molti avranno già capito a cosa si sta facendo riferimento.

“In che razza di mondo stiamo vivendo?”

“Ed io che continuo a chiedermi in che razza di mondo stiamo vivendo, che schifo! Quei valori fatti di lealtà, rispetto, sensibilità e umanità, ma che fine hanno fatto? Veramente bisognerebbe tapparsele le orecchie, per non scontrarsi ripetutamente con gente di…vergogna!”. Ecco cosa si può leggere nella didascalia del post condiviso da qualche ora.

Chi ha seguito le ultime puntate andate in onda avrà assistito sicuramente alla discussione tra Paola Ruocco e Gemma Galgani. I telespettatori sanno che tra loro non scorre buon sangue per via di vecchie frequentazioni parallele. Stavolta, però, secondo la massa la prima avrebbe esagerato con testuali parole: “Io non sono affamata come lei”. La diretta interessata si avvicinata a distanza di pochi centimetri dal volto di Paola e così hanno quasi sfiorato una rissa.

Scontro tra Paola e Armando

Tutto è partito dal fatto che Paola ha detto di piacere a uno dei cavalieri, il quale vorrebbe che avesse la stessa predisposizione di Gemma nell’approccio. Nonostante abbia cercato di ridire le cose in modo diverso, non è servito a nulla.

Armando è intervenuto dicendo che avrebbe dovuto chiedere scusa, soprattutto perché Gemma è più grande. Paola si è rifiutata scagliandosi anche contro di lui. Come sempre l’affascinante napoletano ha saputo dare del filo da torcere al suo interlocutore.