Orietta Berti, senza peli sulla lingua su Amadeus: “A Sanremo mi ha convinta a…” | Lei non voleva proprio

Orietta Berti si racconta a “cuore aperto” e senza troppe remore parla di Amadeus e di cosa le ha detto di fare a Sanremo. Lei avrebbe tanto voluto agire diversamente, me non gliel’hanno permesso, pur essendo una celebrità, il conduttore ha deciso per lei.

Orietta Berti nonostante i suoi anni, non ha nessuna intenzione di andare in pensione, quindi anche se cercano di “tarparle le ali”, lei va avanti lo stesso. Merito anche della sua fama che le precede, diciamo che le porte le vengono aperte ancora prima di entrare. Ultimamente è impegnata in diverse mansioni, il suo nome è stato associato anche alle cover del telefono, voi lo sapevate?

La tradizione della lettera O per la Berti

Se dovessimo scrivere tutto quello che la nota cantante Orietta Berti ha fatto nel corso della sua lunga carriera, non ci basterebbero due pagine, per questo riassumiamo dicendo che la Berti è una grande cantante, attrice e personaggio televisivo che ha iniziato la sua carriera negli anni ’60, portandosi a casa un successo dopo l’altro. Ha iniziato con un abito da suora e da lì in poi nessuno l’ha più fermata.

Oggi continua a cantare, scoprendo generi nuovi, come la collaborazione con Fedez e Achille Lauro, per non parlare della sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip, accanto a Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, con le quali tra l’altro è rimasta in ottimi rapporti anche dopo la fine del reality, nonché è diventata testimonial della cucina emiliano-romagnola.

Orietta Berti è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini, con il quale ha avuto due figli, Omar e Otis. Nella loro tradizione familiare c’è la consueta abitudine di scegliere i nomi dei membri della loro famiglia tutti con l’iniziale O, proprio per questo motivo le figlie di Otis, si chiamano Olivia e Ottavia, per la gioia di nonna Orietta.

La confessione su Amadeus

Orietta Berti si è lasciata andare ad una lunga intervista senza “peli sulla lingua” su varie tematiche della sua vita e inoltre ha svelato cosa l’ha convinta a fare a Sanremo il conduttore Amadeus. In pratica, lei avrebbe voluto: “…portare proprio Il coraggio di chiamarlo amore, ci tenevo moltissimo. Ma poi Amadeus mi ha convinta, visto che tornavo dopo ventinove anni al Festival, a portare un brano d’amore positivo sulla mia storia d’amore nel quale tante coppie come la nostra potessero rispecchiarsi. Così è nata Quando ti sei innamorato…”.

La Berti ha poi svelato le varie attività che la stanno impegnando in questo momento e ha rivelato: “…Ho fatto promozione al cofanetto con tutti i miei dischi, al libro di ricette e pure alle cover per i cellulari…Dei ragazzi di Reggio Emilia mi hanno chiesto di utilizzare delle mie foto per produrre queste cover esclusive. Ho dato il permesso senza chiedere niente. È giusto che guadagnino loro…”.