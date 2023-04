Amici Serale, l’attesa è finita: spunta il nome del vincitore | Oramai la finale è sua

Amici, a svariate settimane dalla proclamazione del vincitore è già uscito fuori il nome. I telespettatori sono senza parole.

Amici, anche a questo giro il padre di tutti i talent, condotto e ideato da Maria De Filippi, vera e indiscussa regina delle Reti Mediaset, sta convincendo tantissimo. I telespettatori sono numerosi e l’interesse della Stampa e degli addetti ai lavori è sempre più alto. Quest’anno la vedova Costanzo ha dovuto vedersela a livello di share con la meravigliosa Milly Carlucci e la nuova edizione del Cantante Mascherato.

Tuttavia Queen Mary l’ha sempre stracciata. Per questa edizione si è provveduto a dare un bel cambio all’interno della giuria presente in studio. Troviamo infatti nel ruolo di brillanti e accattivanti giurati i bellissimi Giuseppe Giofrè e Michele Bravi nonché il carismatico Cristiano Malgiolio che ha già rivestito tale ruolo sia per Tale E Quale Show che per Tali E Quali.

Durante le varie puntate sono state veramente tante le performance, per la verità non solo messe in atto dagli studenti ma anche dai professori che hanno entusiasmato il grande pubblico. Tantissimi poi gli ospiti che si sono intervallati, alcuni dei quali lanciati nel vasto mondo della musica proprio dal programma di Maria De Filippi.

Una fucina di talenti ancora in auge

Tra loro è giusto annoverare Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone. Tuttavia l’attesa finale, con la proclamazione del vincitore, si fa sempre più vicina, pertanto stanno avvenendo anche clamorose eliminazioni che lasciano il classico amaro in bocca ai più. Di recente per l’eliminato Alessio Cavaliere è stata un’importante proposta lavorativa da parte di Queen Mary in persona. Quale?

Quella di entrare a far parte il prossimo anno in qualità di ballerino professionista ad Amici. Mentre ci si domanda se lui accetterà o meno, in Rete cominciano a circolare i nomi dei finalisti e soprattutto del vincitore dell’edizione 2023 del talent. Si tratterà di un cantante o di un ballerino? Che cosa ne pesa di tutto ciò il vasto popolo del Web?

La possibile favorita

Il nome più papabile della persona che potrebbe alzare la tanto agognata coppa è quello della cantante, decisamente molto talentuosa, Angelina Mango, figlia del compianto Pino, che secondo un sondaggio, sarebbe la favorita all’88%. Tra l’altro lei da tempo può contare su numerosi consensi da parte dei critici. Ed è anche per questo motivo che molti telespettatori si aspettano che possa aggiudicarsi il premio della critica.

In ogni caso è bene nemmeno sottovalutare Vax, sempre pronto a stupire i suoi estimatori. Nel ballo trionfa a livello di sondaggio Isobel, sebbene ci sia anche da sottolineare che Mattia Zenzola sia comunque molto amato dal grande pubblico. Non resta dunque ora che attendere per verificare se le preferenze segnalate corrisponderanno a quelle dei reali vincitori di Amici 2023.