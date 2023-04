Alessandro Cecchi Paone perde completamente la testa: violenta rissa sull’Isola | Finisce male

Isola Dei Famosi, il giornalista Alessandro Cecchi Paone furioso, mai visto così. Si parla addirittura di rissa.

È da poco iniziata la nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi e già non mancano le classiche e chiacchieratissime gatte da pelare. Un destino che lo accomuna anche a un altro noto e chiacchieratissimo reality, la cui settima edizione si è da poco conclusa. Stiamo chiaramente parlando del GF Vip, che nel corso dei vari mesi ha dato non poche preoccupazioni al bravo e accorto Alfonso Signorini.

Al timone dell’Isola a livello di conduzione c’è anche quest’anno Ilary Blasi, che ha dato per l’occasione una rinfrescata alle sue chiome rendendole più selvagge e grintose. In forma più che mai, è affiancata in studio da due bravissimi opinionisti quali la storica Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, che ha sostituito Nicola Savino.

A quest’ultimo la conduttrice romana ha mandato a inizio puntata un saluto, ricco di stima e di affetto. Inviato in Honduras l’amico e collega Alvin, che ha anche inscenato un irresistibile siparietto a distanza con lei e Silvia Toffanin a Verissimo. Tuttavia gli indiscussi protagonisti del reality sono i partecipanti, dunque i naufraghi.

Nuovi naufraghi e nuovi dolori

Tra costo figura anche Alessandro Cecchi Paone, in gara col suo nuovo e giovane fidanzato. Il giornalista e conduttore si è distinto fin da subito per il suo carattere pepato e davvero passionale. Il professionista, con alle spalle tantissime pubblicazioni e un curriculum di massimo rispetto, ha avuto nelle ore notturne una fortissima discussione con una naufraga.

Si tratta di una donna bellissima e sensuale, nonché attrice e showgirl molto amata e apprezzata dagli italiani. L’abbiamo già ammirata un po’ di tempo fa al GF Vip, dove ci aveva incantato con la sua sempre fulgida avvenenza e il suo charme da dieci e lode. Tra l’altro possiede pure un caratterino davvero niente male e una grande schiettezza. E con il giornalista è nata a quanto pare una reciproca antipatia.

La diatriba tra Alessandro e Nathaly

Sono volati stracci tra per l’appunto Alessandro Cecchi Paone e la Caldonazzo. I toni si sono ben presto scaldati. Mentre si apprestavano a organizzarsi per dormire e ove trascorrere la notte, il giornalista, essendo un uomo di Scienza, ha voluto dire prontamente la sua. In particolare ha chiesto al gruppo delle chicas di spostarsi lontano dalle rocce al fine di restare ben lontane dai serpenti.

Ha sostenuto ciò basandosi sul fatto che tali rettili hanno bisogno di calore e che quindi stanno vicini alla roccia mentre non sono inclini ad avvicinarsi al mare. A quel punto pure Nathaly ha voluto pure lei dire la sua. A quel punto i due hanno iniziato a discutere in maniera molto animata. Alla fine lei ha sostenuto che lui odia le donne con le quali, a suo avviso ha molti problemi, dopo che Alessandro le aveva bellamente dato della pescivendola.