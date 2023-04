Cristina Scuccia, nella sua vita privata c’è un uomo che ama alla follia: il suo nome è…

Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, ora naufraga all’Isola Dei Famosi e l’uomo più importante della sua vita. Fuori il nome.

Si è fatta conoscere molti anni or sono, esattamente nel 2014, con indosso il velo da suora a The Voice Of Italy. I giudici, com’è consuetudine della trasmissione, ascoltano l’audizione girati di spalle e quindi non conoscono immediatamente il volto del o della debuttante. Quando poi si sono girati, Piero Pelù, la compianta Raffaella Carrà, Noemi e J-Ax, che poi l’ha presa sotto la sua ala protettiva, sono rimasti alquanto interdetti.

Suor Cristina, con la sua grinta da dieci e lode cantando il brano No One, li aveva conquistati al massimo grado. Stessa cosa si poteva dire dei numerosi telespettatori. Alla fine è stata lei la vincitrice e poco dopo sono arrivate le incisioni di alcuni brani, per lo più cover, e di un vero e proprio EP. Tuttavia, essendo una religiosa, allora non poté fare più di tanto nel vasto mondo musicale, né tantomeno a livello promozionale.

Registrò in seguito altre canzoni, ma poi, pian piano, uscì di scena. Qualche mese fa poi si è nuovamente mostrata ai suoi estimatori in una nuova veste: via il velo e sì a capelli sciolti, make-up, vestiti super femminili e tacchi alti. Suor Cristina non c’era più. C’era solo Cristina Scuccia.

La nuova decisione di Cristina

È stata ospite a Verissimo, nel salotto della Toffanin, per ben due volte, parlando a lungo di sé e della sua scelta di lasciare la vita monacale. Da quel preciso momento molte persone in Rete hanno iniziato a ipotizzare che la donna fosse pronta a partecipare a un reality, come per esempio il GF Vip o L’Isola De Famosi. Ed è proprio a quest’ultimo che ha accettato di partecipare e pure con ingente entusiasmo.

Difatti ora ha dato vita alla sua nuova avventura in Honduras, dove è apparsa in gran forma. Tuttavia, come ha rivelato sin dalla prima puntata, lei non ha alcuna intenzione di togliersi i pantaloncini . Pertanto non la vedremo mai e poi mai con indosso solo il costume. In ogni caso ha optato non per un bikini ma per un costume intero.

Chi è l’uomo della vita di Cristina Scuccia?

Nell’ultimo periodo si è anche parlato del fatto che Cristina sia fidanzata da mesi e che addirittura nel suo paese d’origine, in Sicilia, come avrebbero mormorato alcuni suoi compaesani sul Web, lo sappiano praticamente tutti. Lei al momento si professa single, ma non è escluso il fatto di avere all’interno della sua vita un uomo importantissimo per lei. Si tratta di suo fratello Silvio, al quale è a dir poco legatissima.

Un rapporto assolutamente speciale il loro che la fa stare bene. Fondamentale è stata la sua vicinanza, soprattutto quando Cristina ha deciso di togliersi il velo da suora e ha comunicato tale scelta ai genitori Gino e Lina che sono molto religiosi. La mamma inizialmente non aveva nemmeno preso bene la notizia della partecipazione all’Isola da parte della figlia, ma ora ha iniziato a seguirla con interesse, definendola una persona coraggiosa.