Benedetta Parodi ha un patto segreto con il marito per far funzionare il matrimonio: ecco perché sono una coppia così longeva

Benedetta Parodi, la meravigliosa giornalista, conduttrice e cuoca a ruota libera sul suo matrimonio. Il suo segreto per farlo durare a lungo.

Benedetta Parodi, sorella della mitica Cristina, non è una donna vincente solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Difatti è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto e a farsi amare profondamente dagli italiani di ogni età e nel contempo a crearsi una bellissima famiglia, della quale va giustamente molto fiera.

Si è sposata nel 1999 col celebre giornalista sportivo Fabio Caressa. I due si sono conosciuti sul lavoro ma il loro amore non è nato in seguito a un colpo di fulmine, bensì è cresciuto pian piano, giorno dopo giorno. Hanno iniziato ben presto tuttavia a convivere dal momento che dopo una sola decina di giorni che avevano iniziato a frequentarsi con assiduità, lei andò a vivere nell’appartamento di lui.

Ai tempi Benedetta viveva assieme ad altre studentesse, ma era nella situazione di dover cambiare residenza. Aveva chiesto ospitalità a Fabio per un determinato periodo, ma alla fine da quella casa non è più uscita. Insieme hanno messo al mondo ben tre figli, quali Eleonora, Matilde e Diego.

24 anni di solido matrimonio

Benedetta e Fabio, dopo ben 24 anni di matrimonio, sono sempre innamoratissimi, legati e complici. Cercano di litigare il meno possibile e di non alzare troppo i toni, qualora qualche discussione potesse nascere. I motivi di delle discussioni? A quanto pare il fatto che Fabio sia molto disordinato e, dall’altra parte, l’eccessivo essere permissiva di Benedetta con la prole.

Cercano anche di affrontare qualsiasi discrepanza o problema sul nascere, a rispettare le passioni, oltre che la libertà, dell’altro. Non si definiscono persone romantiche, ma piuttosto concrete e realiste. Nonostante siano due grandissimi professionisti, cercano sempre di trovare del tempo per sé stessi e la vita di coppia. Inoltre hanno un segreto, un vero e proprio patto, tutto loro e molto curioso, che è anche il segreto della longevità di un matrimonio.

Il patto del pigiama è il segreto di coppia

Si tratta del curioso patto del pigiama, secondo il quale è bene mai indossare un pigiama o una tuta al di fuori dal letto. In poche parole cercano, anche se devono trascorrere ore e/o giornate intere all’interno delle mura domestiche, di indossare abiti non fin troppo casual e di curare in ogni caso il proprio aspetto e la propria immagine.

Un altro punto di forza della coppia, che ha anche voluto rinnovare la promessa di matrimonio assieme ai propri figli, è quello di aiutarsi a vicenda nel mantenere sempre e comunque i piedi ben ancorati a terra. Non per nulla sono proprio la semplicità e la spontaneità le qualità che maggiormente caratterizzano la bella e brava Benedetta, che è uno dei volti più amati del Piccolo Schermo.