Andrea Lo Cicero, hai mai visto sua moglie? È bellissima, un vero schianto

Andrea Lo Cicero, naufrago dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, ha una compagna di vita bellissima. Ecco una sua foto: resterete a bocca aperta!

Andrea Lo Cicero ha deciso di mettersi alla prova nel reality della sopravvivenza più longevo della televisione italiana. L’anno scorso è stato raggiunto un traguardo, ovvero la puntata numero 100, chiara dimostrazione che L’Isola dei Famosi non smette mai di incuriosire i telespettatori.

Nella prima puntata Ilary Blasi ha salutato il pubblico con Vladimir Luxuria, Enrico Papi (in sostituzione di Nicola Savino) e con Alvin in collegamento dall’Honduras. Non sono mancate le solite battute pungenti della conduttrice, in quanto pare che alcune siano state dirette all’ex marito Francesco Totti. Semplici supposizioni che trapelano sul web, dunque l’attenzione si è subito focalizzata sui naufraghi.

Sicuramente Cristina Scuccia è il membro del cast di quest’edizione più chiacchierato per via dell’abbandono dell’abito religioso. I fan sono convinti che darà il massimo sorprendendo la massa. Tra gli uomini, invece, non sono passati inosservati i componenti della tribù degli uomini: Christopher Leoni, Marco Predolin e Andrea Lo Cicero.

Conduttore televisivo ed ex rugbista, è soprannominato “il Barone” per avere origini nobili. Ha esordito all’età di 17 anni nel 1993 in un campionato che gli ha dato modo di emergere nel mondo dello sport. In tv si è messo alla prova in programmi televisivi come La prova del cuoco nel 2018. Per quanto riguarda la vita privata non tutti sanno che ha una compagna da anni. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Una moglie bellissima

Andrea Lo Cicero ha 46 anni e ama la cucina. Infatti è uno chef e gestisce un’azienda agricola. Nel frattempo è convolato a nozze con Roberta Di Fiore. Di lei si hanno poche informazioni perché non appartiene al mondo dello spettacolo. I più curiosi hanno scoperto che in passato ha svolto il lavoro di modella.

Si sarebbero incontrati nel 2013 ed è stato amore a prima vista. Si sono sposati subito dopodiché lei è andata a vivere da lui a Viterbo e insieme si occupano dell’azienda immersa nella natura. Lei si interessa alla parte progettuale e con il marito coltiva i campi. Sono diventati genitori nel 2019 del piccolo Ettore.

Le sfide dell’isola

Andrea Lo Cicero è uno sportivo, quindi è abituato allo sforzo fisico. Senza dubbio non avrà difficoltà ad affrontare le sfide dell’isola. Anche Helena Prestes ha dichiarato di essere amante dello sport, di conseguenza non teme nulla.

La preparazione fisica è essenziale per affrontare la natura, ma occorre sia la predisposizione mentale che una grande forza di volontà. Riusciranno tutti i naufraghi a superare le avversità che si presenteranno nel corso delle prossime settimane? Per scoprirlo non ci resta che attendere.