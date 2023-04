“Mi costrinse ad abortire”: Katia Ricciarelli racconta il drammatico retroscena | Che pagina triste

Katia Ricciarelli, la meravigliosa soprano e la sua intima e dolorosissima rivelazione. Fu costretta ad abortire. Il racconto del dramma che sconvolge i cuori.

È certamente un’immensa artista, la meravigliosa Katia Ricciarelli, che ha incantato e incanta tutt’ora con la sua divina voce le platee di tutto il mondo. Pian piano è diventata sempre più un personaggio mediatico a tuttotondo, non solo apprezzatissima per le sue doti vocali, ma anche per le sue elevate capacità attoriali.

L’abbiamo vista recitare sia per il Grande che per il Piccolo Schermo, dimostrando in entrambi i settori di essere una valente attrice e poter proseguire a spron battuto in tale direzione. L’abbiamo anche vista in TV, accanto a uno straordinario Pierluigi Diaco nel seguitissimo Io E Te, dove rispondeva alle lettere e alle mail che inviavano i telespettatori, in particolar modo le telespettatrici, per chiederle consigli amorosi.

Successivamente è stata una delle più agguerrite e accattivanti concorrenti del GF Vip. Per molti poteva essere lei la vincitrice della sesta edizione, ma poi la sua esperienza è finita prima di arrivare alla tanto agognata finalissima. L’abbiamo anche ammirata all’attuale edizione del Cantante Mascherato, condotto dalla mitica Milly Carlucci, che quest’anno è stato spostato a livello di programmazione dal venerdì al sabato sera, sempre in prime time, su Rai Uno.

Gli amori passati di Katia

Katia è certamente un’artista molto amata e apprezzata, ma nel suo passato è stata pure molto chiacchierata, per via della sua vita amorosa e sentimentale. Il suo grande amore, lei non lo nasconde affatto, è stato José Carreras. Quando si conobbero lei era molto giovane e lui era sposato e in attesa di un figlio dalla moglie. Nonostante ciò vissero una liason molto importante e turbolenta, che lasciò non poche ferite nel cuore della Ricciarelli.

Successivamente si sposò con Pippo Baudo. Per lei furono le prime nozze, mentre per lui le seconde. Quando finì la loro unione, in molti restarono con l’amaro in bocca, dal momento che nulla avevano fatto trapelare fino a quel momento sul fatto che le cose all’interno della coppia non andassero bene. Dopo alcuni momenti di tensione i due sono rimati in ottimi rapporti, più che amichevoli.

La decisione molto dolorosa

Nonostante ciò, come ha svelato la stessa Katia durante un’ospitata a Belve, dalla Fagnani, è stato Pippo all’inizio della loro storia, quando non erano ancora sposati, a convincerla ad abortire, quando lei gli aveva annunciato di essere in dolce attesa. Successivamente l’artista non è più riuscita a rimanere incinta e pertanto a diventare mamma.

Chiaramente ciò le ha provocato un gran dolore, ma lei ha anche dichiarato che se tutto ciò è accaduto, ovvero di non poter tenere un figlio tra le braccia, è stato anche forse come una sorta di punizione per aver per l’appunto abortito. Nonostante ciò, lei sposò comunque Baudo e la loro unione, assai duratura, fece sognare gli italiani, che oggi soffrono venendo a conoscenza del dramma vissuto dalla splendida soprano.