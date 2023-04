Aurora Ramazzotti, com’è diventata dopo il parto: “Finalmente una neo mamma che mostra la verità”

Ecco com’è diventata Aurora Ramazzotti dopo il parto, finalmente una neo mamma che non ha paura di mostrare la verità senza filtri e ritocchini. Come al solito Aury se ne frega del giudizio degli altri…e fa bene.

Ecco com’è diventata Aurora Ramazzotti dopo il parto, finalmente una delle poche neo mamme che non ha paura di mostrare la verità al mondo, senza dare illusioni alle nuove generazioni che la seguono sui social.

Il punto è chiaro, la perfezione non esiste, anche se una mamma con in braccio il suo bambino la raggiunge molto.

Aurora Ramazzotti non ha paura di farsi vedere per quello che è realmente, senza filtri, senza trucco e senza ritocchi di Photoshop.

È una delle poche influencer che non ha sentito l’esigenza di mostrarsi truccata e in perfetta forma dopo il parto. Suvvia, ma quale donna è fresca e pulita dopo aver fatto passare “un’anguria da un limone?” (scusate il francesismo, ma quando ci vuole ci vuole).

Nonna Michelle Hunziker risolve tutto!

In una recente storia social, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, si sono mostrate insieme, dopo che quest’ultima ha detto ai suoi follower che insieme al piccolo Cesare si stava recando dalla nonna. In maniera molto dolce e tenera, nonna Michelle ha concesso alla figlia Aurora un po’ di riposo, prendendosi cura lei del “pupotto”, insieme al cagnolino Odino che monitorava la situazione da bravo baby sitter.

Ecco cosa ha scritto la Hunziker: “Ora la mamma riposa, ci penso io a te frugolino”. In seguito ha poi commentato il fatto che tutti fossero entrati in una sorta di “coma profondo”, Odino incluso: “Qui ormai dormono tutti”.

La verità di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha mostrato chiaramente com’è diventata dopo il parto; la neo mamma non ha paura di rivelare finalmente la verità. Anche i personaggi dello spettacolo, per quanto cerchino di celarsi dietro ad un mondo perfetto e utopico da mostrare sui social, in realtà per certi versi sono proprio come noi “comuni mortali”. La figlia di Eros Ramazzotti ha condiviso degli scatti social, in cui appare sul divano tutta sfatta in viso senza trucco o outfit firmato, mentre provata allatta il piccolo Cesare, senza perdere mai il suo smagliante sorriso.

Come tutte le neo mamme, anche Aurora si vede che è digiuna di sonno, segno che il figlio di Goffredo Cerza occupa tutto il tempo di mamma e papà. Accanto a questi scatti naturali e se vogliamo banalizzare “comuni”, che potrebbero postare tutti i neo genitori, una tenerissima didascalia: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”.