Vedete questa bambina? Oggi probabilmente la amate alla follia (e non siete gli unici)

Qui era una bambina dolcissima e, nel contempo, vivace e assai golosa. Oggi è un personaggio a tuttotondo molto amato. Una vera star anche del Web.

È una vera coccola per il cuore e per l’anima questa fotografia, che appartiene al classico album di famiglia cartaceo che ognuno di noi possiede e conserva gelosamente nelle proprie case.

Si tratta di una fotografia dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord che ritrae una deliziosa bambina in compagnia dei suoi cari.

Capelli ricci e mediamente corti, sguardo vispo e una sensazione di tanta dolcezza. Da allora è passato tanto tempo e quella bimba è diventata una meravigliosa donna, molto apprezzata e stimata dagli italiani di ogni età. Non è diventata mamma ed è sposata con un uomo che, prima diventare suo marito, è stato per lungo tempo uno dei suoi migliori amici in assoluto.

Ed è forse anche questa l’incredibile e ragguardevole forza del loro legame, che è decisamente speciale. I due appaiono sovente anche sui Social insieme, per lo più sui profili presenti nelle varie piattaforme della donna, divenuta una vera star. Nonostante ciò è rimasta una persona molto semplice e alla mano, dunque con i classici piedi ben pianti a terra.

Una star ma al contempo una donna molto alla mano

Anche questo suo modo di essere e di porsi piace moltissimo al grande pubblico, che adora seguirla non solo nel web, ma anche sul piccolo schermo. Lei, dal canto suo ama mantenere un contatto costante e diretto coi suoi estimatori, che lei, proprio vista la sua indole, non ama definire fan, ma amici.

Qui solitamente parla della sua vita, compresa quella a telecamere spente ed è pure avvezza a mostrare loro paesaggi mozzafiato. Vive in una casa immersa nella natura in compagnia dell’adorato marito e di un loro amabilissimo amico di pelo, divenuto anche lui molto famoso. Inizialmente si trattava di Nuvola, che purtroppo ha lasciato molto presto la coppia. Oggi a fare loro compagnia ci pensa Cloud. Avete capito di chi stiamo parlando?

Un’autentica regina dei fornelli

La bambina ritratta nella foto è Benedetta Rossi, che nonostante oggi sia una donna adulta non ha mai perso quel fanciullino di pascoliana memoria che pure tuttora non le impedisce di rallegrarsi per le piccole gioie che la vita sa donarci. Dolcissima e simpaticissima, è in grado sia di farci divertire che emozionare con le sue parole quando parla a ruota libera sui Social.

Le sue ricette, realizzate nella sua stessa cucina, sono molto seguite, sia quando le rivela sui Social, che in TV, in particolare sul canale Food. La Rossi ha pure pubblicato numerosi e coloratissimi volumi di cucina, ricchi non solo per l’appunto di ricette ma anche di consigli su come fare spese intelligenti e tenere igienizzata e ben pulita non solo la cucina, ma anche tutta quanta la casa in generale. Regina dei fornelli, è uno dei personaggi più amati in assoluto dagli italiani.