Giulia Stabile, beccata in discoteca: tutti però notano solo il suo look | Come si è conciata

L’amatissima ballerina professionista Giulia Stabile è stata vista in discoteca e un amico ha deciso di farle una foto per poi condividerla sui social. Ecco come l’hanno vista i follower.

Amici è il talent show che permette ai giovani talenti di costruire una carriera sulla propria passione. Per riuscire nel loro intento si fanno seguire nel loro percorso di formazione artistica da maestri d’eccezione. Quest’anno hanno questo ruolo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Ogni sabato si esibiscono con gli allievi per far divertire il pubblico. Rudy e Alessandra puntano sull’ironia, anche perché sono consapevoli del fatto che i colleghi sono imbattibili. Tuttavia nella prossima edizione potrebbero averne due nuovi, poiché si dice che Todaro e la Cuccarini hanno in mente altri progetti. Per il momento non sono arrivate né conferme né smentite.

Per quanto riguarda i ragazzi, in tanti riescono ad affermarsi nel mondo dello spettacolo italiano grazie alle proprie doti. Sul web molti credono che la categoria di danza avrà come vincitrice Isobel, considerata una delle ballerine più brave. La Celentano spende sempre belle parole per lei, ma spesso è criticata perché tende a criticare gli altri.

I fan del talent show sostengono che Maria De Filippi le farà la proposta di far parte del cast in qualità di professionista. Ciò ricorda senza dubbio il percorso di Giulia Stabile, vincitrice di una precedente edizione. In questi giorni è comparsa sul web in una versione del tutto inedita, cioè in discoteca. E Sangiovanni che fine ha fatto? Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Una versione di Giulia inedita

La storia di Instagram che ritrae Giulia è stata pubblicata da Simone Nolasco. Il giovane ballerino fa parte del team di Todaro. Ha anche collaborato con Justine Bieber per gli MTV EMA 2015. Si vocifera che potrebbe sostituire Todaro nella prossima edizione.

Simone e Giulia avranno sicuramente un buon rapporto tale da concedersi una serata di puro divertimento. Qualcuno si è soffermato sull’outfit di lei, a dir poco originale. I capelli con effetto bagnato sono una novità, dato che si mostra sempre con un altro look.

“Fatevi una vita e smettetela”

“Sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”, ecco cosa ha detto Giulia in passato stufa dei pettegolezzi sulla sua rottura con Sangiovanni.

Tutto è partito dal fatto che non hanno più condiviso delle foto insieme. Poi il pettegolezzo è stato alimentato in seguito alla storia di Simone. Per fortuna non c’è nulla di cui preoccuparsi. Se lei ha perso le staffe, lui sta optando per il silenzio.