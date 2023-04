Grande Fratello Vip, dalla casa sono stati rubati degli oggetti: ex concorrente spiffera tutto

Nonostante il Grande Fratello Vip 7 sia giunto al termine, alcuni concorrenti stanno facendo parlare in seguito ad alcune dichiarazioni su ipotetici furti nella casa. Ecco chi ha deciso di confessare.

La settima edizione si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon mentre alla seconda posizione è stata collocata Oriana Marzoli per volere del pubblico. Fino a qualche settimana fa si stava parlando della vincitrice in merito al suo mancato invito a Verissimo, ma poi la faccenda è finita nel dimenticatoio.

Oriana ha incontrato dopo la finale Daniele Dal Moro per poi trascorrere insieme le ore successive. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti, in quanto pare che abbiano chiarito sulla vicenda della discoteca. Sul web è stato diffuso un video in cui un ragazzo le ha toccato il fondoschiena. Per compostezza non ha fatto notare a quelli della sicurezza il fatto, ma a prescindere da ciò ha pur sempre ricevuto le critiche.

Un altro concorrente molto amato è stato senza dubbio Edoardo Tavassi, arrivato in finale anche se si è messo in gioco in un secondo momento. I telespettatori l’hanno conosciuto grazia e L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Mercedezs Henger. La loro amicizia non è decollata a differenza di quanto è accaduto con Micol Incorvaia.

I due sono legatissimi ancora oggi e lo confermano gli scatti che condividono sui rispettivi profili Instagram. Di recente l’uomo è al centro dell’attenzione per un altro motivo, ovvero ha fatto delle dichiarazioni su un gesto che non è passato inosservato.

Cosa ha fatto l’ex gieffino?

Edoardo ha legato anche con Edoardo Donnamaria, nonostante Antonella Fiordelisi non sia assolutamente d’accordo. Infatti ha detto che non ha intenzione di vedere fuori dalla casa né lui né la fidanzata. Discorso diverso per quanto riguarda Luca Onestini, Oriana e Daniele. A breve si dice che potrebbero organizzare un incontro in memoria dei vecchi tempi.

Edoardo ha voluto vuotare il sacco riferendo agli italiani di aver portato via dalla casa dei “souvenir”. Tra questi c’è una bottiglia realizzata con Micol, Luca e Oriana, chiaro segno che dà valore alla loro amicizia. Poi ha menzionato il calendario del Grande Fratello e un mattoncino che gli ricorderà per sempre il confessionale.

La storia d’amore procede alla grande

Tempo fa Micol ed Edoardo hanno reso noto un’uscita piacevole con le sorelle Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi. Inoltre si sono confidati con i follower riguardo l’incontro con gli Oriele.

Per ora va tutto a gonfie vele tra i due. Stanno puntando sugli spostamenti con il treno per incontrarsi, dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano. Seguiranno le orme dei Donnalisi che stanno puntando sulla convivenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere.