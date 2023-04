Alberto Matano scosso: l’aggressione è stata violenta | Il web grida: “E’ una vergogna”

È un Alberto Matano scosso quello che vediamo dopo l’aggressione violenta a cui ha assistito impotente. Il web insorge, è una vergogna, non possono farla franca. Cose del genere non dovrebbero poter succedere, devono essere puniti.

Alberto Matano e Riccardo Mannino

Alberto Matano è il famoso giornalista e conduttore televisivo, impegnato dal 2019 alla conduzione del programma di punta della Rai, La Vita in Diretta. Il conduttore è molto amato dal suo pubblico, in quanto i suoi fan non si perdono nemmeno una puntata di questo programma che spazia dalla cronaca all’attualità, con notizie sempre dinamiche e aggiornate. Non tutti sanno che Alberto è da poco convolato a nozze con il suo fidanzato storico, l’avvocato Riccardo Mannino.

Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista di 55 anni, ha conosciuto Matano 15 anni fa, quando entrambi frequentavano l’Università La Sapienza di giurisprudenza. Se Mannino ha terminato il suo percorso di studi, Matano ha cambiato indirizzo, dopo aver capito che la sua “vita” era tutta incentrata sul giornalismo.

Per Riccardo e Alberto è stato un colpo di fulmine, dopo quel loro primo incontro non si sono più lasciati, ecco cosa ha dichiarato Mannino in merito: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno…”.

Aggressione violenta, shock per Alberto Matano

Alberto Matano è molto scosso dopo aver assistito a quelle scene di violenza inaudite nei confronti della sua inviata della Vita in Diretta, Barbara Di Palma, la quale insieme alla collega di Ore 14 e a tutta la troupe sono stati aggrediti fisicamente e verbalmente. La squadra si era diretta a Pontecagnano in provincia di Salerno, per intervistare la figlia di Barbara Vacchiano, la quale insieme al marito e al figlio quindicenne sono stati arrestati per l’omicidio ai danni di Marzia Capezzuti.

Quando la donna ha visto i giornalisti, ha iniziato a inveire contro di loro, mentre il suo compagno ha dato di matto, spingendo, minacciando, insultando e sputando tutta la troupe che era sul posto. Le scene che i telespettatori hanno visto al programma della Rai sono state duramente attaccate non solo da Alberto Matano e dal web, ma anche dal sindacato dei giornalisti della Rai e dal movimento “Giornalisti uniti per la Campania”.

Ancora molto scossa, Barbara Di Palma tra le lacrime ha dichiarato al conduttore de La Vita in Diretta: “Una persona che ti sputa in faccia è la cosa peggiore… mi sento sporca, è la cosa più umiliante, oltre a insulti e parolacce, cose irripetibili, offese omofobe e inenarrabili, quello che resta è l’umiliazione. Credimi Alberto, è la cosa più brutta che possa succedere”.