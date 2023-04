Ida Platano, quando lo scoprirà non reggerà il colpo: disgustoso tradimento | Chi è l’amante di Alessandro

Disgustoso tradimento subito da Ida Platano la quale non reggerà il colpo quando lo scoprirà. Chi è l’amante di Alessandro? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, veramente la loro love story è giunta al capolinea?

Ida Platano, la ex dama di Uomini e Donne, quando scoprirà il disgusto tradimento non siamo sicuri che riuscirà a reggere il colpo. Chi è l’amante di Alessandro? I followers sono preoccupati, dopo tanto clamore vivevano finalmente la loro storia d’amore alla luce del giorno e invece adesso sembra sia tutto finito?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, rispettivamente ex dama ed ex cavaliere di Uomini e Donne, avevano fatto sognare tutti con la loro, inizialmente, difficile storia d’amore, terminata poi con quello che sembrava dover essere a tutti gli effetti un “vissero per sempre felice e contenti”. Oggi pare non sia più così, cosa sta succedendo?

Il triangolo della discordia di Uomini e Donne

La trama attuale è molto complessa, ma lo è sempre stata fin dagli albori. Ida Platano era la dama di Uomini e Donne la quale tra alti e bassi dovette fare una scelta tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Per la dama non fu semplice, anche perché di cose ne sono successe parecchie durante il corteggiamento, alla fine però tra applausi generali e fischi di qualcuno, la Platano scelse il suo cavaliere, cioè Alessandro Vicinanza.

I due terminarono così la loro esperienza al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, uscendo come una coppia e vivendo, almeno fino a qualche giorno fa, la loro storia d’amore, che pareva idilliaca dai loro continui aggiornamenti social. Che sia tutto cambiato adesso? Nel mentre di questa loro crisi sia di vita sia social, c’è qualcuno che gioisce e non perde l’occasione di lanciare qualche frecciata.

Tradimento in corso ai danni della dama?

Pare che Ida Platano stia vivendo un disgustoso tradimento subito dal suo cavaliere, Alessandro Vicinanza. Quando la dama scoprirà la verità, reggerà il colpo? Per il momento non si sa chi sia l’amante di Alessandro, quello che è certo è che tra la Platano e Vicinanza qualcosa sta succedendo. A mettere il dubbio ai fan non è stato solo il loro improvviso silenzio social, fatto molto strano per i due ex tronisti, ma anche la frecciata arrivata dall’ex di Ida, Riccardo Guarnieri.

Con queste parole, Guarnieri ha fatto intendere di sapere molto di più di quello che dichiara: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”. A confermarlo c’è anche l’esperta del gossip, Deianira Marzano, la quale riporta le parole del cavaliere vendicativo.

Per il momento Ida Platano non ha ancora né confermato né smentito, semplicemente se l’è defilata dai social, mentre Vicinanza ha pensato bene di rispondere a Guarnieri con una lista dei comandamenti che dovrebbe seguire tra cui farsi i fatti propri. Ovviamente anche se non ha taggato nessuno, il chiaro riferimento al suo ex rivale è palese.