Cricca delusissimo e gli occhi lucidi: Isobel perfida, gli rifila un bel due di picche

Di recente il cantante Cricca ha dedicato una canzone alla ballerina Isobel, la quale ha reagito in un modo del tutto inaspettato. Ecco cosa è successo nella scuola di Amici.

Da settimane su canale 5 sta andando in onda il Serale di Amici di Maria De Filippi e, come sempre, sta regalando tantissime emozioni al fedele pubblico. Il merito è senza dubbio della bravura degli allievi che cercano in tutti i modi di portare il voto di preferenza della giuria alla propria squadra. Anche se man mano ci sono delle eliminazioni, qualcuno ha la possibilità di portare avanti gli studi.

Megan e Gianmarco, per esempio, hanno ottenuto una borsa di studio per volare a new York e perfezionarsi come ballerini in prestigiose scuole di danza. Molti utenti social sostengono che quest’anno sarà Isobel ad aggiudicarsi la coppa della vittoria nella categoria della danza.

Alessandra Celentano fin dall’inizio elogia il suo talento, anche se spesso lo fa attraverso dei paragoni con gli altri. Maddalena Svevi deve affrontare delle sfide con lei per volontà della maestra e qualche volta riesce a convincere i giudici.

In questi giorni è al centro dell’attenzione per via di un episodio che l’ha resa protagonista di un’insolita vicenda. E’ stato coinvolta dal compagno di banco Cricca, il quale pare che si sia implicitamente dichiarato. La reazione della ragazza ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Sei meravigliosa così come sei”

I fan del talent show sanno che Cricca è stato eliminato con una sfida voluta da Rudy Zerbi, però in seguito al Capodanno gate Lorella Cuccarini ha insistito per riaverlo nella scuola e ci è riuscita. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un’educazione tale da contraddistinguerlo dai coetanei. Non ha mai risposto il mal modo ai commenti negativi dei maestri ed è sempre stato accanto agli altri nel momento del bisogno.

Nelle ultime ore la produzione ha permesso agli allievi rimasti in gara di condividere una tavola con tante prelibatezze. Una buona occasione per lasciarsi andare al divertimento. Cricca ha approfittato per dedicare una canzone di Bruno Mars a Isobel. Andando nello specifico si tratta di Just the way you are.

Il due di picche inaspettato

Isobel ha ascoltatole prime parole della canzone, però poi si è alzata e ha iniziato a ballare. Secondo i fan ha reagito in questo modo perché era palesemente imbarazzata dalla dedica.

In effetti non si sa nulla sulla vita privata di Isobel, quindi potrebbe avere un fidanzato che la sta aspettando dall’altra parte del mondo. A prescindere da tutto una cosa è certa: il due di picche è stato dato in modo velato.