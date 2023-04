Dimenticatevi il Grande Fratello Vip: è la fine di un’era | Pier Silvio non ne vuole più sapere

Pier Silvio Berlusconi, il bravo e accorto AD delle Reti Mediaset ha emesso il suo verdetto. Cattive notizie per i fan del GF Vip.

Parliamoci in maniera molto chiara e sincera. La settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip, non è è affatto stata semplice da gestire per nessuno degli addetti ai lavori. Anche un immenso professionista come Alfonso Signorini si è trovato non poche volte in seria difficoltà a gestire le situazioni incresciose, nonché spesso fuori dagli schemi, che si è trovato a vivere suo malgrado.

Tuttavia è doveroso sottolineare che, fin dalle sue primissime battute, ha dato non pochi grattacapi al giornalista, a partire dal caso di Marco Bellavia. Poi sono avvenuti altri casi di bullismo che hanno letteralmente sconvolto l’opinione pubblica. Si sono succeduta pure diatribe a dir poco infuocate per svariate ragioni, con tanto di parolacce, bestemmie e gesti decisamente deprecabili.

Alla fine Pier Silvio Berlusconi non ne ha potuto davvero più e, dopo aver letto anche le numerose e assai più forti lamentele da parte dei telespettatori, stanchi di assistere ad episodi di questo tipo, ha deciso di intervenire a gambe tesa, invitando sia gli autori che il suo conduttore a dare una bella sgridata ai concorrenti rimasti in gara, sebbene mancasse davvero poco alla finalissima.

Un’edizione piena di insidie

Sono anche fioccate eliminazioni e squalifiche a sorpresa, che hanno riguardato anche grandissimi protagonisti della settima edizione del GF Vip. Stiamo parlando dei bellissimi Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Inoltre Pier Silvio ha categoricamente vietato a tutti i concorrenti, compresa la vincitrice, la splendida modella veneta Nikita Pelizon, di partecipare a salotti TV. Uno su tutti Verissimo, condotto dalla sua splendida compagna di vita Silvia Toffanin.

Ad ogni modo pare che i drammi, per così dire, per il GF Vip, non siano affatto finiti qui. Chiaramente i telespettatori, che amano anche commentare ogni cosa successa dall’interno della Casa sui Social, nonché condividere tramite video i momenti più salienti, vogliano saperne di più. Andra in onda il reality anche nella stagione 2023/2024 all’interno delle Reti Mediaset e in particolare di Canale 5?

La svolta del reality

Dagospia ci fa sapere che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe alcuna intenzione di dare spazio al reality in versione vip, dopo quello che è accaduto nella settima edizione, da poco conclusasi. Avrebbe invece optato per un altro grande ritorno, ovvero quello del padre di tutti i i reality nip, dunque che prevede la presenza di concorrenti non famosi.

Al suo timone ci sarà sempre Alfonso Signorini. Non si sa però se nel ruolo di opinioniste saranno nuovamente confermate Orietta Berti e Sonia Burganelli e si valuta anche l’ingresso di nuovi volti televisivi, quali Soleil Sorge e Giulia Salemi in tali vesti. Tuttavia la momento si tratta solo di voci e pertanto i fan del programma devono attendere ancora qualche mese per saperne di più.