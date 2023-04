Roberto Bolle, finalmente è uscito allo scoperto: il fidanzato è famosissimo oltre che bello

Roberto Bolle finalmente è uscito allo scoperto, ecco chi è il famosissimo fidanzato. Non è solo importante è anche bellissimo, sicuramente Bolle non avrebbe potuto scegliere un compagno di minor valore.

Definire Roberto Bolle “solo” come un ballerino è riduttivo, in quanto è uno dei talenti maggiori del mondo della danza, che gli hanno fatto guadagnare contemporaneamente il titolo di Étoile del Teatro alla Scala di Milano, Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e Guest Artist al Royal Ballet. Insomma un ballerino a 360°.

Chi è Roberto Bolle?

Roberto Bolle, uno tra i ballerini italiani più bravi di sempre, è nato a Casale Monferrato nel 1975. Ha fatto il suo ingresso nel mondo della danza da bambino, a 6 anni quando indossò le prime scarpette capì immediatamente che quella era la sua strada. Fu notato molto presto da Rudolf Nureyev il quale lo propose per un ruolo molto importante, ma purtroppo a causa della sua giovane età quella volta fu escluso.

Ma Bolle ovviamente non si perse d’animo e proseguì per la sua strada, diventando la stella del balletto che tutti noi conosciamo e ammiriamo. Con il suo fisico perfetto e la sua bellezza etera, Roberto ammalia tutti grazie alla sua leggerezza e precisione nei movimenti. Non ha solo danzato in opere importanti a fianco di partner importanti, ma ultimamente si è lanciato anche nel campo della conduzione, ottenendo un grosso successo.

La dolce metà di Roberto Bolle

Roberto Bolle è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma finalmente è uscito allo scoperto, presentando al mondo il suo attuale compagno, il quale non è solo bello ma è anche molto famoso. Stiamo parlando di Daniel Lee, stilista britannico ed ex direttore creativo di Bottega Veneta.

Bolle e Lee sono stati pizzicati qualche tempo fa mentre si godevano una rilassante vacanza su un motoscafo in giro per le isole della Laguna. Una volta ufficializzata la notizia, i due non hanno rilasciato ulteriori notizie in quando entrambi molto gelosi della loro privacy. Per il momento quindi non si sa altro in merito alla storia d’amore di Roberto Bolle e Daniel Lee, quello che sappiamo è che Bolle si sta preparando per un’altra edizione del suo, Roberto Bolle and Friends, già sold out in diverse località.