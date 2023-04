Camilla, passo indietro clamoroso a poco dall’incoronazione di Carlo: non si sente più all’altezza

Non c’è un attimo di tregua per Re Carlo III da quando ha preso il posto della Regina Elisabetta II. Stavolta non riguarda né i figli né questioni di corte, bensì la compagna di vita Camilla Parker. Andiamo a scoprire che cosa sta succedendo.

La Regina è morta l’8 settembre 2022 cogliendo tutti alla sprovvista. Da tempo le sue condizioni fisiche erano cagionevoli, dunque a un certo non punto ha avuto la peggio. Al suo posto è stato incoronato il primogenito Carlo, il quale ha ottenuto il titolo Re Carlo III. Fin dal primo giorno della nuova carica ha dovuto affrontare delle situazioni alquanto spiacevoli.

Prima di tutto ha manifestato il suo dissenso per la messa in onda a novembre dell’anno scorso di The Crown 5 su Netflix. Questa stagione si è focalizzata sulle vicende di corte degli anni novanta, quindi al centro del racconto c’è stata la storia d’amore del Re con l’indimenticabile Lady Diana.

Poi ha dovuto dire addio al primo ministro Liz Truss, la quale ha dato le dimissioni sostenendo di non essere all’altezza dell’incarico. Per fortuna è arrivato in suo soccorso un degno sostituto ed ecco che accanto al Re oggi c’è il politico Rishi Sunak.

A breve Re Carlo III sarà incoronato, esattamente il 6 maggio 2023. Probabilmente sarà presente anche il secondogenito con la moglie Meghan Markle. Tuttavia mancano ancora dei giorni e sta circolando una notizia che riguarda la consorte.

Una rinuncia molto sofferta

Camilla Parker il 17 luglio spegnerà ben settantasei candeline e proprio per questo motivo ha deciso di mettere da parte la sua più grande passione, ovvero l’equitazione. Stando a quanto detto da lei, ormai ha superato una certa età per fare determinate cose. “Avevo dei cavalli che montavo, ma purtroppo non cavalco più”, ecco cosa ha riferito al Mail On Sunday.

Nonostante tutto si occuperà della gestione delle scuderie della Regina Elisabetta, in quanto sorveglierà i fantini alle prese con i cavalli. Inoltre si occupa del benessere degli animali sostenendo enti benefici come la British Equestrian Federation. Sia lei che Re Carlo III hanno dei cavalli di razza, ma lui non si è mai avvicinato probabilmente per un pizzico di timore.

Altre passioni di Camilla Parker

Secondo fonti attendibili pare che sia stato il Re a incidere sulla decisione presa dalla consorte. Del resto ci tiene alla sua incolumità, ma sono arrivati al compromesso che si occuperà della scuderia in prima persona.

Allo stesso tempo Camilla coltiva altre passioni. Ogni mattina segue una lezione di danza classica on line e nell’arco della giornata si diletta nel perfezionare quanto appreso. Pratica anche yoga e pilates, ai quali non rinuncerebbe mai. Infatti durante i royal tour si ritaglia del tempo per se stessa.