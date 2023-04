Claudia Motta, ecco dove l’avevate già vista: ha fatto ‘coppia fissa’ con il famosissimo

Claudia Motta, la bellissima modella e Miss dell’Isola 2023 ha fatto coppia fissa con lui. Un vero e proprio divo. Fuori il nome.

Non è di certo una donna che passa inosservata la splendida Claudia Motta. Capelli lunghi biondi, sguardo felino, nonché fisico statuario, è impossibile non notarla fin da subito. Ed è proprio grazie alla sua più che ragguardevole avvenenza che la ragazza, classe 2000, è riuscita a trionfare a Miss Mondo Italia.

Tuttavia lei, nonostante sia molto giovane e richiestissima come modella, anche per fotoromanzi, oltre che per svariati cataloghi Moda, avrebbe un altro sogno dal punto di vista professionale. Difatti vorrebbe diventare magistrato. Ed è per questo motivo che studia con passione Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.

Oltre alla Moda, sua immensa passione, Claudia ne possiede anche un’altra fin da quando è poco più che bambina. Si tratta di quella per la danza, che studia con acuto interesse. La svolta per la carriera della Motta è avvenuta nel 2021, quando per l’appunto è stata eletta Miss Mondo Italia.

La carriera di Claudia in ascesa

Da allora è stata chiamata a partecipare alla seconda stagione de Il Capitano, nonché a Ciao Darwin. L’abbiamo anche vista impegnatissima per uno straordinario itinerario, orchestrato in ben sei tappe, a bordo della nave da crociera MSC Splendida per Donnavventura. Insomma, l’avventura, lo sport e i viaggi, fanno da tempo parte della vita di Claudia.

Ed è anche per tale motivo che ha accettato di partecipare all’Isola, mettendosi chiaramente e profondamente in gioco. La modella, che è anche molto richiesta come testimonial per svariati marchi e che ha alle sue spalle numerosissime sfilate di prestigio, non è single. Pare che sia la meravigliosa fidanzata del celebre cuoco, nonché conduttore TV e scrittore, Simone Rugiati.

Un importante uomo nel suo passato

Tuttavia se ora la Motta l’ammiriamo alla corte della Blasi in Honduras, in passato l’abbiamo già notata accanto a un vero divo del Piccolo Schermo italiano. Gli scatti emersi dal passato parlano chiaro. Si tratta del simpaticissimo Piero Chiambretti, che ha voluto la giovane nel ruolo di angelo custode per il suo programma Tiki Taka. Si tratta di una collaborazione professionale che la ragazza ha molto apprezzato.

Fin da allora la Motta ha conquistato il cuore dei numerosi telespettatori e si è conquistata un numero elevato di estimatori, che ora la staranno seguendo con particolare attenzione durante la sua nuova esperienza TV all’Isola. Certamente grazie ad essa la sua fama si allargherà a macchia d’olio e aumenterà anche la schiera dei suoi fan.