Alberto di Monaco, i figli lo odieranno quando lo scopriranno: sono sempre stati tenuti all’oscuro di tutto

Alberto di Monaco, il principe ancora nel mirino del Gossip più sfrenato. Pare che ora i figli siano molto arrabbiati con lui o che comunque si arrabbieranno molto presto. I motivi e il racconto dei fatti.

Alberto Di Monaco è indubbiamente un uomo molto affascinante. Prima di accasarsi e di mettere, sentimentalmente parlando, la testa a posto con la meravigliosa Charlene, ha avuto un passato amoroso da autentico latin lover. Non per nulla la sua vita privata è stata molto chiacchierata e sovente rimbalzata agli onori della Cronaca Rosa di mezzo mondo.

Tanti i flirt a lui attribuiti, tra cui uno da poco emerso, sebbene alquanto datato, con la showgirl e attrice italiana Patrizia Pellegrino. Prima di sposarsi con la Principessa Triste, appellativo che, se oggi appartiene a Charlene, un tempo apparteneva alla compianta Lady D, ha avuto altri figli, oggi grandicelli, da altre donne.

Ciò che ha fatto particolarmente storcere il naso alla sua consorte è il fatto che lui non solo li abbia riconosciuti ma che li frequenti con una certa assiduità, oltre che sia rimasto in ottimi rapporti con le loro mamme. Ciò che poi ha irritato Charlene è il fatto che pure i suoi gemellini Jacques e Gabrielle, ora ancora piccolini, vadano d’accordissimo coi fratellastri.

Il triste recente passato di Charlene

I bimbi hanno molto sofferto quando, oramai più di un anno fa, la loro splendida mamma è stata lontana mesi interi da loro e da Palazzo dopo un suo viaggio in SudAfrica. Avena contratto un male, per fortuna curabile, e pertanto non era in grado di prendere un aereo per ritornare a casa. È stato così Alberto, chiedendo anche aiuto alle sorelle, a prendere la gestione della situazione e il ruolo genitoriale per tutti e due. Charlene, quando è ritornata, è volata in una clinica da mille e una notte in Svizzera, al fine di terminare le cure.

Per questo motivo è stata assente anche per le festività natalizie ed è apparsa per gli auguri ai sudditi solo attraverso una cartolina illustrata, in compagnia del marito e dei figli. Inoltre s’è fatta sempre più aspra la notizia di una possibile crisi coniugale tra di loro che potesse anche portare alla fine del matrimonio. Tuttavia ora pare che a unire ancora più la coppia ci sia l’arrivo di un nuovo bebè.

Il problema con Jacques e Gabrielle

La notizia ancora non è stata resa ufficiale, ma ci sarebbero molti indizi in tale direzione. In primis Charlene quando appare in pubblico opta sempre per vestiti alquanto morbidi, nonostante ciò si riesce a percepire un arrotondamento delle sua forme. Nonostante tale chiacchiera, ora ce ne è un’altra che ha fatto molto discutere e che riguarderebbe proprio i gemellini Jacques e Gabrielle.

Per i figli, i genitori hanno sfruttato un’educazione di un certo spessore e sovente condividono con loro momenti molto importanti di vita pubblica. Tuttavia non ci saranno all’atteso giorno dell’incoronazione di Re Carlo III. Inoltre, il loro celebre papà deve ancora insegnargli come si deve la storia dei Grimaldi, perché ci sono ancora troppe cose che i bambini non conoscono e dovranno pertanto studiare.