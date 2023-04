Mediaset, pupillo di Maria dal successo alla ‘fame’: oggi è ridotto così e campa così

Maria De Filippi, amatissima conduttrice della Mediaset, non ha accolto bene la notizia inerente a uno dei suoi ragazzi. Ecco cosa sta succedendo all’ex volto di un suo programma televisivo.

Maria De Filippi permette a dei giovani talenti di emergere nel piccolo schermo con il talent show Amici. In queste settimane si sta svolgendo il Serale e a breve si arriverà alla finale. Gli allievi che sono rimasti in gara sono pochi, quindi in tanti stanno facendo una previsione su chi poterà a casa la vittoria.

A prescindere da tutto, anche se escono prima del previsto possono avere una possibilità per diventare qualcuno. Megan, Ramon e Gianmarco, per esempio, voleranno dall’altra parte del mondo per sfruttare la borsa studio in scuole di fama internazionale.

Chi si è messo alla prova nelle prima edizioni del talent show non ha avuto la stessa fortuna. Anbeta Toromani è riuscita nel suo intento diventando una famosa ballerina a differenza di altri. Non a caso è stato messo da parte il sogno di costruire una carriera nel mondo dello spettacolo.

Serena Bortone di recente ha avuto modo di intervistare un ex volto del talent show Amici. Ha cavalcato l’onda del successo per circa 20 anni, ma poi ha cambiato letteralmente la sua vita. In poche parole dalle stelle alle stalle. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“A un certo punto è finito tutto”

Il ragazzo in questione è Dennis Fantina, il quale nello studio di Oggi è un altro giorno ha raccontato di come ha vissuto la fine della carriera. Ha vinto la prima edizione di Saranno Famosi e purtroppo non ebbe lo stesso successo nel mondo dello spettacolo come accade con gli allievi di oggi: “A un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un conduttore”.

Poi ha proseguito dichiarando di cosa si occupa attualmente: “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.

Curiosità su Dennis Fantina

Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, è un cantautore, conduttore radiofonico e personaggio televisivo. Nel 2001 si è fatto conoscere dai telespettatori italiani. L’anno successivo è stato pubblicato il primo album intitolato appunto Dennis.

Nel 2004 ha iniziato a lavorare in radio e nel 2005 non è stato ammesso al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Nel 2006 ha fatto parte dello show Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci aggiudicandosi il secondo posto.